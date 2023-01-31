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В Мангистау краснокнижный пеликан прятался во дворе нежилого дома

птица Фото: pixabay
В Мангистау волонтеры несколько дней следили за краснокнижным пеликаном, залетевшим во двор нежилого дома, сообщает Zakon.kz.

К зоозащитникам обратились местные жители, отмечает КТК. Они увидели беспомощную птицу в нежилой постройке. Никаких травм у пернатого не нашли. Однако без воды и еды он ослаб и самостоятельно улететь не мог.

Сообщается, что люди помогли ему восстановиться и выпустили на озеро Караколь, где обитают до 80 видов птиц.

Эксперты уверены, что судьбе пеликана больше ничего не угрожает. Вскоре сюда прилетят его сородичи. Пока же он будет набираться сил в компании белых лебедей и розовых фламинго.

"Видимо, она была вынуждена совершить посадку, то есть на территории этого частного дома, плюс вот эти несколько дней выходных, которые она находилась без воды и питания. В данном случае птица была несколько истощена. Она не проявляла прямо сильной агрессии, но, конечно же, как и любое животное, сопротивлялось человеческому вмешательству и оказанию помощи". Директор неправительственного учреждения "Эко Мангистау" Кирилл Осин

6 января на территории Государственного национального природного парка "Алтын-Емель" удалось снять на фото и видео крупную хищную птицу Кумай.

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