Персонал крупного вуза Тараза возмутился сокращением зарплаты на 50%

Технички, плотники и другие рабочие Таразского регионального университета им. М. Дулати получили зарплату меньше обычной почти вполовину, сообщает Zakon.kz.

Десятки людей, уточняет КТК, пошли требовать ответа от администрации.

"Я получал 140 тыс. в месяц. В этом месяце на карточку упало всего 76 тыс. Как жить на эти деньги сейчас, когда, наоборот, цены растут? Особенно тем, кто в большой семье один работает?" Плотник Таттибек Ахметов

Собравшиеся уверяют, что перед Новым годом администрация обещала повышение. А в итоге получилось наоборот. Выяснилось, что люди недополучили надбавки и различные бонусы. В этом, как выяснилось, виноваты бухгалтеры. Но ректор пообещал все исправить.

"Технический персонал в прошлом году получал надбавки в размере 10, 15 или 50% к заработной плате. В конце декабря приказ утратил свою силу. В наступившем году бухгалтеры должны были заново рассчитать процентные ставки, просто не успели. Мы исправим ситуацию". Ректор Таразского регионального университета им. М. Дулати Мухтар Байжуманов

Отметим, что, по информации Министерства труда и социальной защиты населения, в 2023 году на 20% вырастет зарплата отдельных категорий гражданских служащих.

