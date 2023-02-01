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Искусственный интеллект сделал пессимистичные прогнозы по изменению климата

прогнозы Фото: pixabay
Ученые Стэнфордского университета и университета штата Колорадо считают, что глобальная температура может преодолеть порог повышения на 1,5 градуса Цельсия, установленный Парижским соглашением в 2015 году, в ближайшие несколько десятилетий, сообщает Zakon.kz.

В журнале Proceedings of the National Academy of Sciences они опубликовали исследование, в котором использовали методы искусственного интеллекта (ИИ), чтобы спрогнозировать увеличение глобальной температуры из-за выбросов парниковых газов, основываясь на исторических записях.

Результаты моделирования подтвердили, что глобальное потепление уже приблизилось к порогу в 1,5 градуса Цельсия выше доиндустриального уровня. Его пересечение к середине века, уверены ученые, является неизбежным, даже если в ближайшем будущем воздействие антропогенных выбросов на климат существенно сократится.

Согласно прогнозу ИИ, порог, установленный Парижским соглашением, будет преодолен в период с 2033 по 2035 год в промежуточном сценарии воздействия на климат SSP2-4.5, в котором выбросы колеблются вокруг текущего уровня. Этот результат подтверждает предыдущие оценки, однако также предполагает более высокую вероятность превышения порога в два градуса Цельсия даже в сценарии низкого воздействия на климат (SSP1-2.6), где выбросы достигают нуля в 2050 году. В то же время превышение роста температуры на два градуса выше доиндустриального уровня не является неизбежным.

Как уточняется, оценка ИИ гораздо пессимистичнее оценки Межправительственной группы экспертов Организации Объединенных Наций по изменению климата. Согласно отчету группы за 2021 год, в сценарии с более низким уровнем загрязнения мир превысит два градуса в 2090-х годах.

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