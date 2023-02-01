Алеку Болдуину официально предъявлено обвинение в непредумышленном убийстве

Американскому актеру предъявили обвинение в убийстве оператора Галины Хатчинс и ему грозит до 1,5 лет тюрьмы, сообщает Zakon.kz

Обвинение в непредумышленном убийстве также официально предъявлено оружейнику фильма Ханне Гутьеррес Рид, которая наблюдала за оружием на съемочной площадке "Ржавчины", сообщает Page Six.

Ранее сообщалось, что в октябре 2021 года актёр случайно застрелил оператора и ранил режиссёра из бутафорского оружия, в котором оказался один боевой патрон.



Галина была смертельно ранена пуля попала ей в грудь. Ей было 42 года.

Режиссер западного фильма Джоэл Соуза также был ранен , но окружной прокурор ранее заявлял, что никаких обвинений в связи с его ранами предъявлено не будет.

Отметим, что в марте 2022 года Болдуин подал иск на продюсеров фильма. Кроме того семья Хатчинс подавала в суд на актера и студию Rust Movie Productions, LLC. В рамках соглашения обговаривалось, что дело будет прекращено.

Отмечается, что также семья смогла договориться со студией и съемки ленты "Ржавчина" возобновятся в январе 2023 года. В рамках мирового соглашения Мэтью Хатчинс получит должность одного из исполнительных продюсеров фильма.