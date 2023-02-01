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Антикор проверяет, куда потратили 200 млрд бюджетных денег в Шымкенте

Антикор проверяет, куда потратили 200 млрд бюджетных денег в Шымкенте Фото: pixabay
В городском управлении образования Шымкента не досчитались денег. С подачи самого управления специалисты сейчас проверяют расходование 200 млрд бюджетных тенге, передает Zakon.kz

По информации Otyrar со слов главного педагога Шымкента Жанат Тажиевой, средства были потрачены на оплату труда педагогов, улучшение материально-технической базы и коммунальные нужды.

"На сегодня выделенные средства составляет 200 млрд 907 тысяч тенге. 174 миллиарда тенге потрачены на зарплаты учителей. У нас работают больше 38 тысячи сотрудников. Также 3,5 миллиарда потрачены на содержание зданий и их коммунальные расходы. На пополнение учебного фонда потрачено 17 млрд тенге, на улучшение материальной базы — больше 6 млрд. Хочу отметить, что именно управление образования вышло в Антикор с предложением — провести внутренний анализ. Сейчас ведется мониторинговая работа компетентными органами, благодаря нашему предложению"Жанат Тажиева

Сейчас специалисты проверят законность процедуры трудоустройства и аттестации педагогов, а также подушевое финансирование и расход средств на бесплатное питание школьников.

Ранее в антикоррупционной службе рассказали о работе по выявлению коррупции в социально значимых сферах. Например, о взятках в экологии. А также в теплоснабжении, в земельных вопросах и т.д.

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