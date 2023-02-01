Коллеги погибшей в ЧП со снегоходом учительницы рассказали о ее жизни

Актюбинского преподавателя Самал Байдаулетову, которая стала жертвой наезда снегохода похоронили 30 января. У нее остались трое малолетних детей, сообщает Zakon.kz

По информации "Диапазона" 40-летняя Самал Байдаулетова работала преподавателем казахского языка в школе №16 и совсем недавно вышла из декрета.

Коллеги рассказали, что 27 января она сообщила коллегам, что они семьей с друзьями едут отдыхать за город. А на следующий день они узнали, что учитель погибла. Сын, которому в декабре исполнился 1 год, был у нее на руках, она его завернула в одеяло. Это, возможно, и помогло малышу избежать переломов. Он попал в больницу с черепно-мозговой травмой.

"Самал Жумагазиновна работала в нашей школе с 2016 года, с тех пор мы дружили. Она была очень порядочной и ответственной. Переживала и за своих детей, и за учеников. У нее росли две дочери, старшая в 3-м классе, вторая только пойдет в школу. В тот день и они, и супруг Самал были с ней на базе отдыха. Они были на горке, не пострадали, а Самал с сыном была внизу. Она очень хотела этого сына. Когда родила его, мы были очень за нее рады. Конечно, ей было непросто. Три года назад у нее умерла мама, потом брат, но при всех обстоятельствах она старалась оставаться позитивной, всегда заботилась о своих родных. Жили они со свекром, она очень тепло к нему относилась", - отметила психолог СШ № 16 Акалтын Машар.

Ранее сообщалось, что на территории одной из баз отдыха Актобе снегоход врезался в группу людей.

Трагедия произошла 28 января в 15:30. Подросток 2007 года рождения, управляя снегоходом Lynx, врезался в группу людей, стоявших вблизи оборудованной снежной горки.

Пострадавшие в ЧП со снегоходом 49-летний мужчина и 5 несовершеннолетних детей, среди которых годовалый ребенок, с различными травмами находятся в больнице. 40-летняя Самал Байдаулетова скончалась.