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В Алтае коммунальщики во время капитальной зачистки от снега повредили мемориал Славы

В Алтае коммунальщики во время капитальной зачистки от снега повредили мемориал Славы Фото: noxs.kz
В центральном парке города Алтая в ВКО коммунальные службы так рьяно взялись за очистку города от снега, что вывернули спецтехникой фрагменты гранитной плиты памятника воинам, погибшим в годы ВОВ, сообщает Zakon.kz

По информации издания Noks.kz водитель по ошибке вместе со снежной массой соскреб детали мемориала Славы. А обнаружил их в снегу местный житель, который вызвал полицию.

"С меня сотрудники полиции взяли объяснительную: где, что и когда было обнаружено. Кусок гранита -– это скорее всего часть нижней ступени памятника. Увидеть место, откуда именно ее сорвали и насколько сильны повреждения, сразу невозможно, слишком большой снежный покров. Зимой памятник у нас, к сожалению, ни разу не чистился".горожанин Антон Ушаков

Мемориал Славы воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны, был возведен в 1985 году. Монумент установлен на подиуме, который состоит из четырех уровней – площадок, символизирующих четыре года войны. Предположительно, одна из площадок и получила повреждения спецтехникой.

Так как сооружение находится в государственном списке памятников местного значения, потерпевшей стороной в данном инциденте являются местные исполнительные органы. Специалистом отдела внутренней политики уже направлены уведомления в соответствующие ведомства о повреждении.

Ранее сообщалось, что город Алтай раньше был Зыряновском.


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