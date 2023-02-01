Шахтеров АО "АМТ" снабжают приборами с видеофиксаторами

Новые головные светильники со встроенной видеофиксацией внедрены на всех шахтах Угольного департамента АО "АрселорМиттал Темиртау".

Видеофиксация рабочего процесса – один из важных компонентов соблюдения техники безопасности на производстве. Тем более на самых опасных шахтах в мире – на угольных подземных предприятиях АО "АрселорМиттал Темиртау".

Фото: АО "АрселорМиттал Темиртау"

"На данный момент мы закупили 811 этих светильников, в будущем будет обеспечено увеличение количества еще на 561 единицу. Также в ближайших планах приобретение и установка стационарных систем видеонаблюдения в шахтах". Исполнительный директор горнорудного сегмента АО "АрселорМиттал Темиртау" Виктор Гафиулов

Помимо видеорегистратора, новые шахтные головные светильники оснащены встроенным сигнализатором метана для автоматического измерения объемной доли метана в атмосфере горных выработок со звуковым или световым сигналом, автоматически срабатывающим в случае превышения допустимой концентрации газа.

Фото: АО "АрселорМиттал Темиртау"/Борис Копылов

Как рассказал директор Управления по охране труда и технике безопасности Угольного департамента АО "АрселорМиттал Темиртау" Игорь Федосеев, первая пробная партия – 15 светильников – была закуплена департаментом еще в 2021 году.



"Индивидуальные светильники с видеорегистраторами мы искали на рынке еще до трагедии и планировали их внедрять. Потому что, во-первых, это самодисциплина, а во-вторых, в случае возникновения каких-либо спорных моментов – это как видеорегистратор в машине – можно изучить видеозапись, уточнить детали и сделать акцент на правильном принятии решения". Игорь Федосеев

Фото: АО "АрселорМиттал Темиртау"/Борис Копылов

Стоит отметить, что доступ к просмотру данных с видеорегистраторов на лампах имеет только ограниченный круг лиц: материалы запрещено выкладывать в свободный доступ и тем более в социальные сети. Данные хранятся и выборочно просматриваются специалистами УОТ и ТБ, которые в случае выявления каких-либо нарушений будут работать на профилактику подобных нарушений в дальнейшем: проводить дополнительные инструктажи, пересматривать процедуры выполнения работ и т.д.



"Первое, что мы поняли после начала использования новых светильников, – люди начали более пристально следить за собой. Работники стали более внимательно относиться к вопросам безопасности: не потому, что запись могут посмотреть, смысл просто в самоконтроле. Мы поняли, что данную программу нужно расширять и снабжать этими лампами не выборочные профессии, а всех работников". Игорь Федосеев

Фото: АО "АрселорМиттал Темиртау"/Борис Копылов

На шахте "Казахстанская" Угольного департамента АО "АрселорМиттал Темиртау" уже успели оценить преимущества применения новых головных светильников.



"Во-первых, это дисциплинирует людей. Светильниками с видеорегистраторами у нас оснащена бригада, ведущая работы в подготовительном забое по особо выбросоопасному пласту, работники геолого-маркшейдерской службы, осуществляющие контроль за буровыми работами, горные мастера службы прогноза, которые контролируют проведение противовыбросных мероприятий, и работники подразделений Управления "Спецшахтомонтаждегазация", бурящие скважины". Главный инженер шахты "Казахстанская" Сергей Меленченко

В работе на шахте "Казахстанская" сейчас 78 новых ламп и ожидается поставка еще 20.

"Видеозапись идет в качестве HD, а внутреннего накопителя хватает на запись трех полных рабочих смен", – рассказал механик по противоаварийной защите участка вентиляции и техники безопасности шахты "Казахстанская" Роман Жилкин.

В дальнейших планах Управления по ОТ и ТБ – рассмотрение возможности подключения искусственного интеллекта: на рынке уже существуют подобные наработки, благодаря которым не человек просматривает видеозаписи, а искусственный интеллект выявляет опасные действия и факторы в процессе работы.