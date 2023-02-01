В Актобе чиновники необоснованно затягивали продление сроков аренды земель под бизнес – Антикор

Департамент Антикоррупционной службы по Актюбинской области выявил необоснованное затягивание рассмотрения заявлений сроков аренды земельных участков в городе Актобе, сообщает Zakon.kz.

Как отметили в Антикоре, в ходе внешнего анализа коррупционных рисков установлено, что в Отдел земельных отношений Актобе с ноября 2022 года по настоящее время от местных предпринимателей поступило 30 заявлений на продление аренды ранее выданных земельных участков.



"Хотя бизнесмены города имели полное право продлить договор аренды участков на новый срок при условии надлежащего исполнения обязанностей и неизменности границ земельного участка. Таким образом, отдел земельных отношений создавал искусственный барьер для ведения добросовестного бизнеса", – говорится в сообщении.

Антикоррупционная служба по Актюбинской области внесла рекомендации по устранению административных барьеров акимату, после чего продление аренды земельных участков для обратившихся предпринимателей было одобрено.