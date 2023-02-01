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Казахстанцы смогут находиться в Узбекистане без регистрации 30 дней

Казахстанцы могут находиться в Узбекистане без регистрации 30 дней Фото: akorda.kz
Граждане Казахстана смогут находиться в Узбекистане без регистрации 30 дней со дня пребывания, сообщает Zakon.kz.

Подписан протокол о внесении изменений в соглашение между правительством Казахстана и Узбекистана об условиях взаимных поездок граждан.

"Граждане государства одной Стороны независимо от постоянного места жительства въезжают, выезжают, следуют транзитом, передвигаются по территории государства другой Стороны, если период их пребывания не превышает 30 (тридцать) календарных дней с момента пересечения Государственной границы государства Стороны, суммарно 90 (девяносто) календарных дней в течение каждого периода в 180 (сто восемьдесят) календарных дней без оформления разрешения на временное проживание (временной регистрации)", – говорится в документе. 

После введения действия поправок граждане Казахстана и Узбекистана смогут находиться без регистрации 30 дней, сейчас – 5 дней.   

22 декабря президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев находился с официальным визитом в Узбекистане. По итогам переговоров Касым-Жомарт Токаев и Шавкат Мирзиёев подписали договор о союзнических отношениях между Республикой Казахстан и Республикой Узбекистан и договор между Республикой Казахстан и Республикой Узбекистан о демаркации казахско-узбекской государственной границы.

Кроме того, в присутствии глав государств членами официальных делегаций был подписан ряд документов. 

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Анастасия Стативкина
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