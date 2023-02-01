Что изменится в жизни казахстанцев с февраля 2023 года

Информационная система "Параграф" подготовила информацию об изменениях в казахстанском законодательстве с февраля 2023 года, сообщает Zakon.kz.

Уполномоченный по правам человека

Утверждены Правила рассмотрения жалоб Уполномоченным по правам человека в Казахстане.

Уполномоченный и его представитель в соответствующей области, городах республиканского значения, столице в пределах своей компетенции рассматривает жалобы заявителей, поданные лично или через представителей.

В целях защиты прав гражданина и с его письменного согласия к Уполномоченному или к его представителю могут обращаться общественные объединения.

Жалоба должна содержать сведения о фамилии, имени, отчестве (если оно указано в документе, удостоверяющем личность) и месте жительства или работе заявителя, изложение существа решений или действий (бездействия), нарушивших или нарушающих, по мнению заявителя, его права и свободы. К жалобе прилагаются документы и иные материалы, подтверждающие доводы заявителя.

Также утверждено Положение о Координационном совете при Уполномоченном по правам человека в РК.

Координационный совет создается как консультативно-совещательный орган, в целях эффективной координации деятельности национального превентивного механизма в виде системы предупреждения пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания, функционирующий посредством деятельности участников национального превентивного механизма.

Кроме того, утверждены Правила формирования групп из участников национального превентивного механизма для превентивных посещений.

Формирование групп НПМ осуществляется на двухгодичный срок с учетом специфики учреждений и организаций, подлежащих превентивному посещению, для каждой области, городов республиканского значения и столицы отдельно с указанием персональных данных руководителей и членов групп НПМ. Формирование осуществляется на заседании Координационного совета путем открытого голосования и согласовывается с уполномоченным.

Политические партии

В Казахстане меняется процедура проверки достоверности списков инициативной группы граждан по созданию политической партии, членов политической партии.

Правила дополнены следующими нормами:

Гражданин РК может состоять членом только одной политической партии.

Членство в политической партии является добровольным, индивидуальным и фиксированным. Прием в политическую партию осуществляется на основании письменного заявления.

На период осуществления своих полномочий Президент РК не должен состоять в политической партии.

Председатель, заместитель председателя, судьи Конституционного суда, председатель и судьи Верховного суда РК и иных судов, председатели и члены ЦИК, Высшей аудиторской палаты, уполномоченный по правам человека, сотрудники и работники специальных государственных, правоохранительных органов, военнослужащие не должны состоять в политических партиях, выступать в поддержку какой-либо политической партии.

Количество граждан в списках, инициирующих создание политической партии, должно составлять не менее 700 человек, представляющих две трети областей, городов республиканского значения и столицы. (Ранее была норма в 1000 человек).

Общая численность состава политической партии, указанная в списках, должна быть не менее 5000 членов партии. (Ранее 40 тыс.)

Проверка достоверности предоставляемых списков проводится:

при поступлении уведомления о намерении создания политической партии;

при поступлении документов политической партии на государственную регистрацию;

при поступлении обращений, заявлений, жалоб, сообщений и иной информации.

Государственная регистрация юридических лиц

Изменены правила оказания государственных услуг в сфере государственной регистрации юридических лиц и учетной регистрации филиалов и представительств.

Утверждены Перечни основных требований к оказанию государственных услуг:

"Государственная регистрация юридических лиц, учетная регистрация их филиалов и представительств"

"Государственная перерегистрация юридических лиц, учетная перерегистрация их филиалов и представительств"



"Государственная регистрация внесенных изменений и дополнений в учредительные документы юридического лица, не относящегося к субъекту частного предпринимательства, а также акционерного общества, положения об их филиалах (представительствах)"



"Государственная регистрация прекращения деятельности юридического лица, снятие с учетной регистрации филиала и представительства"



"Выдача дубликата устава (положения) юридического лица, не относящегося к субъекту частного предпринимательства, а также акционерного общества, их филиалов и представительств"



"Выдача справки о регистрации (перерегистрации) юридических лиц, учетной регистрации (перерегистрации) их филиалов и представительств".

Контроль специфических товаров

Вводится в действие закон "О контроле специфических товаров".

Согласно документу, специфические товары - товары двойного и военного назначения, а также товары, контролируемые для обеспечения национальной безопасности.

Товары двойного назначения – это продукция, которая используется в гражданских целях, но может быть применена для создания оружия массового уничтожения и средств его доставки, вооружения, военной техники.

Целями контроля специфических товаров являются:

обеспечение национальной безопасности РК;

укрепление режима нераспространения оружия массового уничтожения;

содействие формированию стабильной и безопасной системы международных отношений;

укрепление международной безопасности и стабильности, предотвращение распространения оружия массового уничтожения и средств его доставки.

Также внесены сопутствующие поправки в ряд кодексов и законов.

Аэросъемочные работы

С 21 февраля 2023 года производство аэросъемочных работ осуществляется путем уведомления.

Субъекты геодезической и картографической деятельности для осуществления аэросъемочных работ обязаны приложить к уведомлению картограмму территории, на которой планируется проведение аэросъемочных работ, с указанием ее географических координат, масштаба и заказчика аэросъемочных работ.

Аэросъемочные работы осуществляются с учетом требований, установленных законами РК.

Молодежная политика

Вводятся в действие поправки по вопросам государственной молодежной политики.

Так, возраст молодежи в Казахстане увеличен с 29 до 35 лет.

Государственные научные стипендии теперь могут быть присуждены талантливым молодым ученым в возрасте до сорока лет включительно, активно участвующим в проведении исследований по решению научных проблем и получившим признание научной общественности.

Также Минтруда предоставлены полномочия по утверждению перечня востребованных профессий для получения иностранцами разрешения на постоянное проживание в РК и порядок его формирования.

На МИОР возложены обязанности:

по разработке и утверждению типовых квалификационных характеристик специалистов по работе с молодежью;

по утверждению правил создания, организации, обеспечения молодежных трудовых отрядов, а также проведения мониторинга их деятельности;

проведения информационно-разъяснительной работы с временно неустроенной молодежью о механизмах реализации государственной молодежной политики и др.

Кандасы, переселенцы

Определены новые регионы для расселения кандасов и переселенцев.

К регионам для расселения кандасов добавлена область Абай.

К регионам для расселения переселенцев добавлены области Абай и Ұлытау.

Культура

В Казахстане утверждены Правила по определению тематических направлений социально значимых мероприятий в области культуры и культурных мероприятий в РК и за рубежом, финансируемых за счет бюджетных средств.

Критерии выбора социально значимых мероприятий следующие:

мероприятия, направленные на эстетическое и нравственное воспитание подрастающего поколения, повышение культурного и духовного уровня населения;

мероприятия, направленные на развитие культуры и национальных традиций народов Казахстана;

празднование государственно-политических мероприятий;

мероприятия, направленные пропаганду лучших творческих достижении искусства республики и мировой культуры в стране и за рубежом;

юбилейные и памятные даты событий отмечающиеся на республиканском уровне, имеющих общенародное историческое, духовное и культурное значение;

юбилеи выдающихся, всенародно известных деятелей, внесших крупный вклад в развитие духовной культуры, становление и укрепление государства, видных деятелей науки и искусства.

Критерии выбора культурных мероприятий:

мероприятия, связанные с созданием, возрождением, сохранением, охраной, развитием, распространением и использованием культурных и духовных ценностей, направленное на гармоничное развитие личности, воспитание патриотизма и удовлетворение эстетических потребностей и интересов каждого человека;

мероприятия, направленные на пропаганду творческих достижении казахского народного музыкально-поэтического творчества, создание произведений современных композиторов, лучших образцов мировой культуры в стране и за рубежом.

Вывоз нефтепродуктов

С 1 февраля на полгода продлен запрет на вывоз автомобильным транспортом бензина и дизтоплива из Казахстана.

Исключение составляют вывоз в бензобаках, предусмотренных заводом-изготовителем автомобильных транспортных средств, авиационного топлива для проведения научно-исследовательских работ по подбору присадок, квалификационных и лабораторных испытаний образцов из опытно-промышленной партии с целью постановки на промышленное производство.

Образование

Министерство науки и высшего образования утвердило Правила размещения государственного заказа на обеспечение студентов, магистрантов и докторантов вузов местами в общежитиях. Объем госзаказа определяется в соответствии с утвержденной Методикой.

Министерство просвещения утвердило аналогичные правила для студентов профтехучилищ и колледжей

Утвержден Типовой договор образовательного накопительного страхования. Напомним, на основании типового договора заключается 3-летний договор страхования в письменной форме между страховой организацией-участником и страхователем в рамках Государственной образовательной накопительной системы.

В Типовые правила деятельности организаций высшего или послевузовского образования внесены изменения касательно организации управления персоналом ОВПО, требований к кандидатам при приеме на работу, норм учебной нагрузки, перевода учащихся из одного ОВПО в другой как внутри страны, так и из-за рубежа, повышения качества образовательной деятельности, контроля успеваемости учащихся, библиотечного фонда и др.

Изменены Санитарно-эпидемиологические требования к объектам образования.

В частности, исключено требование о том, что аудитории, учебные кабинеты, лаборатории должны размещаться на надземных этажах.

При этом помещения в подвальном и цокольном этажах объекта размещаются в соответствии с требованиями государственных нормативов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

(Отметим, что в прежней редакции была норма, согласно которой эксплуатация помещений для пребывания обучающихся и воспитанников, медицинского назначения не допускалась в подвальных и цокольных этажах зданий).

Внесено дополнение, согласно которому непрерывная длительность занятий в предшкольных классах и школах с видеотерминалом, персональным компьютером, планшетом и ноутбуком в течение учебного часа составляет:

в предшкольных, дошкольных группах (классах) и 1 классах – не более 15 минут;

во 2-3 классах – не более 20 минут;

в 4-5 классах – не более 25 минут;

в 6-8 классах – не более 25 минут;

в 9-11 (12) классах – не более 30 минут.

Инвестиции

Министерство нацэкономики утвердило Методику оценки инвестиционной привлекательности регионов. Документ предназначен для определения рейтинга инвестиционной привлекательности регионов по девяти направлениям:

темп роста производственного фонда;

темп роста малого и среднего предпринимательства;

темп роста инвестиций;

финансовые институты;

выполнение целевых индикаторов;

оценка осуществления деятельности по принципу "одного-окна";

качество и доступность инфраструктуры;

административное давление на бизнес;

финансовые меры государственной поддержки.

Также утвержден Унифицированный инвестиционный стандарт, который включает в себя 3 блока:

Мероприятия по обеспечению благоприятного инвестиционного климата; Создание условий для предпринимательской и инвестиционной деятельности; Обеспечение гарантий инвесторам.

Антитеррористическая защита

Утверждена Инструкция по организации антитеррористической защиты объектов Министерства труда и социальной защиты населения РК.

Инструкция детализирует общие подходы к обеспечению защищенности объектов, в том числе организации охраны, осуществления пропускного и внутри объектового режимов, а также ведению соответствующей документации.

Налоги

Примечание к Перечню товаров, импорт которых освобождается от НДС, дополнено следующим уточнением:

Ограничение по пользованию или распоряжению товарами, ввезенными до 10 мая 2022 года налогоплательщиками, являвшимися участниками международного технологического парка "Астана Хаб", в целях использования при осуществлении приоритетного вида деятельности по оказанию услуг посредством центров обработки данных (Data-центров), предоставляющих инфраструктуру лицам, осуществляющим деятельность по цифровому майнингу, прекращается 10 мая 2022 года.

При этом сам перечень товаров не изменен и действует в прежней редакции.

Семена подсолнечника добавлены в перечень товаров, в отношении которых применяются вывозные таможенные пошлины. Ставка таможенной пошлины определена в размере 20%, но не менее 100 евро за тонну. Срок действия - постоянно.

Транспорт

Упрощены Типовые требования по обустройству и техническому оснащению транспортно-логистических центров (ТЛЦ). В частности, исключено требование о том, что площадь ТЛЦ должна составлять не менее 10 гектаров.

Теперь в административных зданиях ТЛЦ предусматриваются помещения для размещения серверных узлов связи. Ранее в них были обязательны помещения для приёма пищи и отдыха, а также мужские и женские туалеты.

Уточнено, что система пожарной автоматики должна соответствовать проектной документации.

Изменены Правила ежегодного государственного технического осмотра тракторов, самоходных шасси и механизмов, прицепов к ним, самоходных сельскохозяйственных, мелиоративных и дорожно-строительных машин и механизмов, специальных машин повышенной проходимости.

В новой редакции изложен Перечень основных требований к оказанию государственной услуги, также внесены правки касательно оснований отказа в оказании госуслуги и обжалования результатов ее оказания в соответствии с АППК.

Изменились Правила дипломирования и аттестации лиц командного состава судов.

В Правилах применения разрешительной системы автомобильных перевозок в РК в международном сообщении произошли изменения.

Утверждены перечни основных требований к оказанию госуслуг:



"Выдача разрешения на проезд по территории иностранного государства перевозчикам Республики Казахстан в соответствии с международными договорами, ратифицированными Республикой Казахстан".

"Выдача разрешения на въезд (выезд) на территорию (с территории) иностранного государства перевозчикам Республики Казахстан, осуществляющим регулярные автомобильные перевозки пассажиров и багажа в международном сообщении".



Валютная выручка

Обновлены Правила представления заключения о поступлении валютной выручки.

Правила представления заключения о поступлении валютной выручки изложены в новой редакции и приведены в соответствие с действующим законодательством с учетом исключения статьи 433 Налогового кодекса по использованию контрольного счета по НДС.

Представление заключения в налоговые органы о поступлении валютной выручки осуществляется территориальными филиалами Национального банка РК (по согласованию) или банками второго уровня.

Для получения данного заключения налоговые органы направляют соответствующий запрос о поступлении валютной выручки по состоянию на дату составления такого заключения.

В Правила добавлен пункт, согласно которому территориальные филиалы Нацбанка или банки второго уровня по запросу ОГД представляют заключение в течение 10 рабочих дней с даты получения такого запроса в электронном виде. Заключение заверяется ЭЦП руководителя либо уполномоченного лица. При отсутствии интеграции информационных систем указанных органов документы предоставляются на бумажном носителе.

Административное производство

Изменилась форма квитанции об уплате штрафа в порядке сокращенного производства по делу об адмправонарушении.

В квитанции добавился следующий текст:

"Согласно части второй статьи 811 КОАП в случае оплаты штрафа в размере пятидесяти процентов от указанной суммы штрафа в течение семи суток дело считается рассмотренным по существу, решение – вступившим в законную силу, а лицо – привлеченным к административной ответственности.

Пересмотру не подлежат дела, рассмотренные по правилам главы 42, за исключением случаев, предусмотренных главой 47 КОАП.

Также, согласно части третьей статьи 811 КОАП, в случае неиспользования или ненадлежащего использования права, предусмотренного частью первой настоящей статьи, производство по делу об административном правонарушении осуществляется в общем порядке".

Медицина

Скорую медицинскую помощь теперь можно получить не только позвонив по номеру 103, но и вызвать ее при помощи мобильных приложений (мессенджеры, чат-боты), в том числе с указанием геолокации.

Обучение специалистов на непрерывной основе при станциях СМП практическим навыкам оказания экстренной медицинской помощи, коммуникативным навыкам и основам стрессоустойчивости осуществляется организациями образования и науки, реализующих образовательные программы дополнительного образования и прошедших институциональную аккредитацию в аккредитационных органах, внесенных в реестр признанных аккредитационных органов.

Правила проведения фармацевтических инспекций по надлежащим фармацевтическим практикам изложены в новой редакции.

В частности, в документе появилась новая глава "Особенности проведения инспекций на соответствие стандартам надлежащих фармацевтических практик".

Правоохранительные органы, вооруженные силы

Правила отбора на первоначальную профессиональную подготовку и условия ее прохождения для лиц, поступающих в органы внутренних дел, а также основания их отчисления изложены в новой редакции.

При сдаче нормативов по физической подготовке кандидаты делятся на категории "А", "Б" и "С" кандидатов на службу в ОВД по физической подготовке.

В правила добавлен порядок определения уровня физической подготовки путем сдачи нормативов для мужчин – бег на дистанцию, челночный бег, подтягивание на перекладине и др., а для женщин – бег на дистанцию, поднятие туловища из положения лежа на спине, либо отжимание в упоре лежа.

345 офицеров запаса призовут на воинскую службу в 2023 году.

Из них:

260 человек - в Вооруженные силы РК,

60 человек - в Пограничную службу КНБ,

16 человек - в МЧС,

9 человек - в Нацгвардию.

Срок призыва - 24 месяца.

Игорный бизнес

Изменения в Правилах оказания государственных услуг в сфере игорного бизнеса.

В новой редакции изложены перечни оказания госуслуг:

"Выдача лицензии на занятие деятельностью казино"

"Выдача лицензии на занятие деятельностью зала игровых автоматов"

"Выдача лицензии на занятие деятельностью букмекерской конторы"

"Выдача лицензии на занятие деятельностью тотализатора".

Охота, рыбалка

Изменены Правила по перезакреплению охотничьих угодий. Охотничьи угодья в границах организованных охотничьих хозяйств перезакрепляются на основе материалов предыдущего межхозяйственного охотоустройства или материалов внутрихозяйственного охотоустройства.

Перезакрепление охотничьих угодий, закрепленных без проведения межхозяйственного охотоустройства или при необходимости изменения границ и категорий охотничьих угодий, проводится на основании межхозяйственного охотоустройства, проведенного физическими или юридическими лицами, имеющими лицензию на картографическую деятельность, за счет собственных средств охотпользователя, не позднее чем за один год до окончания срока закрепления.

Сокращен перечень документов, предоставляемых вместе с заявкой на перезакрепление. Из него исключены копии документов, подтверждающих наличие материально-технических средств, копии заключенных трудовых договоров и дипломов со специалистами в области охотничьего хозяйства, оригинал справки банка на бумажном носителе, в котором обслуживается заявитель об отсутствии просроченной задолженности по всем видам обязательств заявителя, перед банком.

Также внесены редакционные правки в Правила ведения охотничьего хозяйства.

Архитектура, строительство

Единые квалификационные требования и перечень документов, подтверждающих соответствие им, для осуществления деятельности в сфере архитектуры, градостроительства и строительства изложены в новой редакции.

В документ добавлены 3 новых приложения:

Наличие минимальной материально-технической оснащенности на праве собственности (хозяйственного ведения или оперативного управления) или аренды Наличие программного обеспечения, позволяющего осуществлять выполнение расчетов, составление и оформление графических и иных материалов, необходимых для заявленного подвида лицензируемого вида деятельности. Наличие минимальной материально-технической оснащенности на праве собственности (хозяйственного ведения или оперативного управления) и (или)аренды, включающей минимальный комплект оборудования, контрольно-измерительные приборы, машины и механизмы, которые устанавливаются в соответствии с техническими требованиями к выполнению строительно-монтажных работ в зависимости от технических требований к заявленным работам подвида лицензируемого вида деятельности.

Прокуратура

Регламентирован порядок организации прокурорского надзора за соблюдением законности деятельности госорганов и законности судебных актов, вступивших в законную силу.

Генеральная прокуратура утвердила:

Правила назначения и проведения органами прокуратуры проверок соблюдения законности, анализа состояния законности, а также осуществления оценки актов, вступивших в силу; Инструкцию по организации надзора за законностью деятельности государственных, местных представительных и исполнительных органов, органов местного самоуправления, учреждений, их должностных лиц, иных организаций, независимо от формы собственности, а также принимаемых ими актов и решений; Инструкцию по организации надзора за законностью судебных актов, вступивших в законную силу, представительства интересов государства в суде по гражданским, административным делам и делам об административных правонарушениях, исполнительного производства.

Оружие, оборот оружия

Криминалистические требования и методы испытания гражданского и служебного оружия и патронов к нему изложены в новой редакции.

Теперь документ устанавливает также специальные технические требования (параметры, конструктивные особенности, маркировка), предъявляемые к конструктивно сходным с оружием изделиям и методы их испытания.

В частности это электрическое оружие, механические распылители, аэрозольные и другие устройства, конструктивно сходные с огнестрельным, холодным или метательным оружием изделия.

Также внесены изменения в Правила оборота гражданского и служебного оружия и патронов к нему.

Уточнено, что оружие, реализуемое без разрешений, посредством запроса в органы внутренних дел юридическим лицом проверяется на предмет его регистрации. Дополнено, что продажу гражданского и служебного оружия и патронов к нему на территории РК, допускается осуществлять юридическим лицам, уполномоченным проводить научные медицинские исследования в области применения оружия, в том числе с патронами травматического и газового действия.

В случае смерти владельца гражданского оружия члены семьи в течении 20 рабочих дней передают оружие и патроны к нему в орган внутренних дел по месту учета или ПЦХ до принятия решения о перерегистрации лицу, имеющему разрешение органов внутренних дел на приобретение гражданского оружия или сдаче на комиссионную продажу юридическому лицу-поставщику.

Огнестрельное гладкоствольное длинноствольное оружие самообороны без право его ношения, а при наличии удостоверения охотника, охотничье огнестрельное гладкоствольное длинноствольное оружие и охотничье пневматическое оружие, имеют право приобретать граждане РК по достижению 21-летнего возраста, после получения разрешения на приобретение конкретного вида оружия в органах внутренних дел по месту жительства.

Компенсация по тенговым депозитам

Срок подачи заявки на получение компенсаций по тенговым депозитам продлен до 10 февраля 2023 г.



