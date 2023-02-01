Экономист прогнозирует продолжение рецессии на рынках в первой половине года

Ждет ли фондовый рынок рост индексов, будет ли рецессия, каких цен смогут достичь золото и нефть в 2023 году, в интервью Zakon.kz рассказал экономист и финансовый аналитик Арман Бейсембаев.

На сегодняшний день прогнозная ситуация на фондовом рынке делится на две большие группы: пессимистов и оптимистов. Первые говорят, что в этом году все будет еще хуже, политика ужесточения Центробанков никуда не ушла, инфляция не остановлена и рынки, скорее всего, продолжат снижаться весь наступивший год до 2024 года. Впереди ничего хорошего нет и все будет плохо. Группа оптимистов утверждает, что рынки уже находятся на стадии нащупывания дна и, вполне возможно, потихоньку начинают формировать отскок. То есть все самое плохое уже позади. Впереди светлое будущее и все замечательно, инфляцию мы победили. Благо, признаки победы над инфляцией имеются. Однако с точки зрения казахстанского экономиста Армана Бейсембаева ждать резкого положительного роста рынка в самой ближайшей перспективе все же не следует.



– Арман, есть ли надежда, что мировая экономика избежит рецессии?

– Возможно, локально она где-то и будет, например, в Англии, в которой экономика, судя по всему, уже находится в рецессии, что продлится весь 2023 год. Британскому фондовому рынку не позавидуешь еще и потому, что Великобритания провела Brexit. Как итог, британская экономика пострадала больше всего.

Но в целом есть базовый сценарий, к которому склоняюсь и я. Первая половина этого года будет кризисной. Европейская экономика приближается к рецессии или уже находится там, просто в статистике это не хотят отображать. Американская экономика, возможно, ее избежит и в лучшем случае покажет около нулевой рост или его отсутствие при высокой инфляции. То есть может попасть в ситуацию стагфляции. Такой же сценарий может ждать и Европу. Это самый плохой сценарий.

– А если говорить о возможном более позитивном стечении обстоятельств?

– Можно предположить, что первую половину года мы проведем в рецессии. Экономические показатели просели в конце прошлого года. В этом году они делают попытки восстановиться. И это первые признаки того, что ситуация потихоньку выходит на какую-то траекторию стабилизации. Но я думаю, что вполне возможно, фондовые рынки способны на каком-нибудь негативе нырнуть вниз – нарисовать еще одно дно. Все это будет сопровождаться некоторыми экономическими сложностями и проблемами.

– То есть мы можем еще увидеть на фондовых рынках распродажи?

– Я думаю, что это вполне возможно. Какая-то рыночная истерия может произойти. Не могу сказать точно, по какому сценарию это будет разворачиваться, но вполне возможно на фоне дефолта какого-нибудь банка. Возможно, кризисный сценарий придет со стороны Китая. Тот Covid, который мы уже прошли, КНР проходит только сейчас, из-за того, что в Поднебесной не давали развиваться болезни так, как надо. Мир уже переболел, а Китай начинает болеть прямо сейчас. Как в этой ситуации будет вести себя экономика страны – не очень понятно. Любой негатив может привести к рыночной истерии, мол, все пропало, и по фондовым рынкам, образно говоря, потекут реки крови. Но это сценарий первой половины года. И именно в это время рынки достигнут дна. Оно нарисуется где-то к маю или июню.

– Как говорится, лучше ужасный конец, чем бесконечный ужас?

– Вот этот ужасный конец, как я подозреваю, и ждет нас в первой половине 2023 года.

– Значит, во второй половине года позитив может захватить рынки?

– Да, вероятно, во второй половине этого года мы получим серьезные признаки стабилизации инфляции, снижения ее темпов. Западные страны уже потихоньку начинают ее стабилизировать. Деловая активность начнет подрастать и появятся первые позитивные нотки, стабилизируются логистические цепочки, Китай переболеет Covid и получит коллективный иммунитет. В очень темном-темном туннеле мы увидим первые лучики света.

Фондовые рынки начнут попытки роста. Вполне возможно, что на рынках будут доминировать настроения, что это отскок, и будет очередное дно, проблемы не исчезли и тому подобное – мы все умрем и наша смерть еще впереди. Как говорят, и это случается чаще всего, фондовый рынок умирает на эйфории, а начинает расти на неверии. Когда уже никто не верит в лучшее, когда истерия доходит до своего пика, к этому моменту рынок достигает своего дна. Идут массовые распродажи, последняя домохозяйка скидывает свои акции, пенсионные фонды подключаются к этой истерии – вот тогда начинается рост.

Но мы к этому еще не подошли – инвесторы еще верят в рост. Рынок всегда растет на скепсисе. Вторая половина года будет для рынка растущей. А уже в 2024 году мы увидим образ тех экономик, которые выбрались из кризисной ямы образца 2022-2023 годов.

– Самые большие годовые потери у бигтехов. Технологические компании потеряли до 40% и даже более своей капитализации. Аналитики предрекают их дальнейшее падение в этом году. Как вы думаете, ждет ли бигтехов такой сценарий?

– Падение, судя по всему, будет. Это слишком раздутые бумаги сами по себе. Да, они генерируют денежный поток, с прибылью у них все хорошо. Но скажем так – под капотом там творится очень много неприятного. Выручка от рекламы постепенно падает, причем уже не первый год. Это с одной стороны. С другой стороны, эти бумаги росли на смягчении денежно-кредитной политики ФРС. То есть сам по себе фондовый рынок был раздут. По-хорошему, фондовому рынку было бы неплохо серьезно упасть. В какой-то момент компании FAANG (Fasebook (ныне Meta), Amazon, Apple, Netflix и Google. – Прим. авт.) в какой-то момент стали двигать рынок. Рост этих акций вызывал бурный рост практически на всем фондовом рынке, в том числе и бумаг компаний, входящих в индекс S&P 500. То есть доля бигтехов должна потихоньку снижаться. Но надо понимать, что эти компании являются по-прежнему флагманами, мировыми технологическими лидерами. Эти бумаги вполне себе могут упасть, хотя это и не повлияет на их бизнес-процессы. Но дна пока мы не достигли и падение еще увидим впереди. В первой половине этого года вполне возможно падение рынков на 30-40%.

– В хорошем плюсе компании энергетического сектора. На ваш взгляд, какие сектора сейчас находятся не в самом плачевном состоянии?

– В топе, как вы правильно отметили, сейчас все энергетические компании. Это с одной стороны. С другой стороны, в настоящее время какие-то движения происходят вокруг рынка золота. Оно уверенно растет в цене с октября прошлого года. В начале этого года появилась новость, что после долгого периода, когда мировые Центробанки распродавали свои золотые резервы, в последние полгода они наоборот бросились скупать желтый металл.

– Это же надежный защитный актив?

– Конечно. Банки прекрасно понимают, что их ждет впереди. Поэтому они хотят защититься от инфляции и какого-то обрушения. Ведь золото всегда считалось и поныне считается неким убежищем, куда можно уйти и пересидеть какой-то кризис. Банки, по-видимому, знают гораздо больше, чем мы. Объемы покупок просто зашкаливают. Объем накопленного золота на балансах банков резко вырос впервые за 10 лет, наверное. Это признак будущего роста цен на золото. Я так думаю, что в первой половине этого года, да и, в принципе, весь 2023 год мы увидим растущее золото. Цена может дойти до 2500 долларов, 3000, а может, даже и 4000 долларов за тройскую унцию.

– Еще немаловажная тема – нефть. В прошлом году цена за баррель нефти Brent зашкаливала за 120 долларов. Сейчас цена сдулась в район 80-85 долларов за баррель. В начале года цена падала даже ниже 80 долларов. Какие цены на "черное золото" мы можем увидеть в ближайшие полгода – год?

– Есть один нюанс. Судя по всему, мы живем в очередном сырьевом суперцикле. Предыдущий суперцикл был у нас как раз в 2000-2008 годы, когда цены выросли до 150 долларов за баррель. С декабря 2008 года цена стала падать. Своего дна "черное золото" достигло в апреле 2020 года, когда хранилища были заполнены и нефть девать было некуда, никто ее не покупал.

– В какой-то момент цена даже ушла в минус.

– Да, было и такое. В марте прошлого года нефть торговалась на максимуме в 130, мы получили растущий тренд. Это была первая волна нового большого суперцикла, который разворачивается прямо на наших глазах. Сейчас мы видим некую коррекцию. Рынок дышит такими вот волнами. Начало 2022 года – первая волна. Судя по всему, первую половину года на фоне рецессии и кризисных процессов, которые сейчас происходят в мире, рынок нефти может еще немного провалиться до 65-70 долларов за баррель. А во второй половине года, когда все экономики потихоньку начнут оживать, деловая активность начнет расти, появится очередной спрос, особенно со стороны Китая, цены выйдут на траекторию роста. Я так думаю, 2020-2030 годы – это время сырьевого суперцикла. Подозреваю, что на горизонте 2-3 лет мы можем увидеть Brent и по 150 долларов за баррель, а может, даже и дороже.

Александр Сергеев



