Курс доллара продолжил рост на торгах 1 февраля

Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщила, что по состоянию на 15:30 средневзвешенный курс доллара составил 460,87 тенге, поднявшись еще на 0,35 тенге, сообщает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс российского рубля понизился и составил 6,58 тенге (-0,14).

Средневзвешенный курс китайского юаня также снизился и составил 68,24 тенге (-0,08).

Торгов по евро не проводилось. Курс евро установлен Нацбанком в 498,69 тенге.

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 459,5-463 тенге, евро – по 501,5-506 тенге, российские рубли – по 6,3-6,6 тенге.

Между тем мировые цены на нефть растут в ходе торгов 1 февраля.

Так, стоимость апрельских фьючерсов на Brent на ICE Futures выросла на 0,55%, до 85,93 доллара за баррель.

На электронных торгах NYMEX фьючерсы на нефть WTI на март подорожали на 0,76%, до 79,47 доллара за баррель.