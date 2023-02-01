Курс доллара продолжил рост на торгах 1 февраля
Фото: Zakon.kz
Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщила, что по состоянию на 15:30 средневзвешенный курс доллара составил 460,87 тенге, поднявшись еще на 0,35 тенге, сообщает Zakon.kz.
Средневзвешенный курс российского рубля понизился и составил 6,58 тенге (-0,14).
Средневзвешенный курс китайского юаня также снизился и составил 68,24 тенге (-0,08).
Торгов по евро не проводилось. Курс евро установлен Нацбанком в 498,69 тенге.
В обменных пунктах доллары покупают/продают по 459,5-463 тенге, евро – по 501,5-506 тенге, российские рубли – по 6,3-6,6 тенге.
Между тем мировые цены на нефть растут в ходе торгов 1 февраля.
Так, стоимость апрельских фьючерсов на Brent на ICE Futures выросла на 0,55%, до 85,93 доллара за баррель.
На электронных торгах NYMEX фьючерсы на нефть WTI на март подорожали на 0,76%, до 79,47 доллара за баррель.
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