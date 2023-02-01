Туман накроет Алматы

В Алматы 2 февраля синоптики прогнозируют туман, сообщает Zakon.kz.

В РГП "Казгидромет" предоставили прогноз погоды в Алматы на три дня.

2 февраля – увеличение облачности, в конце дня осадки (дождь, снег). Ночью и утром туман. Ветер 2-7 м/с. Температура воздуха ночью 3-5 мороза, днем 6-8 тепла.

3 февраля – облачно, временами осадки (дождь, мокрый снег). Ночью и утром туман. Ветер юго-западный с переходом на северо-восточный 2-7 м/с. Температура воздуха ночью 0-2 мороза, днем 5-7 тепла.

4 февраля – облачно, временами осадки (дождь, мокрый снег). Ночью и утром туман. Ветер юго-западный с переходом на северо-восточный 2-7 м/с. Температура воздуха ночью 0-2 мороза, днем 3-5 тепла.