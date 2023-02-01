Қаз
#Ситуация в Украине
Язык сайта
Қаз
Спорт Статьи Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Экспертиза
Мнение
Рубрики
Законодательство РК

Туман накроет Алматы

В Алматы ожидается туман Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
В Алматы 2 февраля синоптики прогнозируют туман, сообщает Zakon.kz.

В РГП "Казгидромет" предоставили прогноз погоды в Алматы на три дня. 

2 февраля – увеличение облачности, в конце дня осадки (дождь, снег). Ночью и утром туман. Ветер 2-7 м/с. Температура воздуха ночью 3-5 мороза, днем 6-8 тепла.

3 февраля – облачно, временами осадки (дождь, мокрый снег). Ночью и утром туман. Ветер юго-западный с переходом на северо-восточный 2-7 м/с. Температура воздуха ночью 0-2 мороза, днем 5-7 тепла.

4 февраля – облачно, временами осадки (дождь, мокрый снег). Ночью и утром туман. Ветер юго-западный с переходом на северо-восточный 2-7 м/с. Температура воздуха ночью 0-2 мороза, днем 3-5 тепла.

Читайте также

Численность казахстанцев приближается к 20 миллионам

Популярность гражданских браков растет в Казахстане

Азат Перуашев предложил, чтобы правительство формировала победившая на выборах партия

Анастасия Стативкина
Казгидромет Алматы
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
В Казахстане хотят сключения излишнюю законодательную регламентацию норм в сфере деятельности органов внутренних дел
В Казахстане хотят исключить излишнюю законодательную регламентацию норм в работе органов внутренних дел
Начало февраля не обойдется без магнитной бури, которая накроет всю Землю
Начало февраля не обойдется без магнитной бури, которая накроет всю Землю
Во многих городах Казахстана прогнозируют неблагоприятные метеоусловия
Во многих городах Казахстана прогнозируют неблагоприятные метеоусловия
полиция
В Алматы оцепили частный дом – предположительно из-за убийства и самоубийства
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления