Мальчик или девочка: названо лучшее время для зачатия ребенка

Пол будущего ребенка с большой долей вероятности можно предугадать по астрологической ситуации, поэтому в один период высоки шансы зачать мальчика, в другой – девочку. Об этом рассказала астролог Ксения Шахова, сообщает Zakon.kz.

Как рассказала интернет-изданию "Пятый канал" эксперт по звездам, есть обоснование, что на пол будущего ребенка влияет то, в каком знаке зодиака находится Луна. Также от поведения Луны зависит рождение близнецов.

Так называемых лучших дней для зачатия, по словам астролога, не существует.

Исследования чешского гинеколога и астролога Эжена Йонаса доказали, что в основе физиологического метода планирования беременности лежат лунные ритмы.

"На пол будущего ребенка влияет знак зодиака Луны в момент зачатия, именно принадлежность этого знака к мужскому либо женскому началу". Ксения Шахова

Она рассказала, что "женскими" знаками считаются Телец, Рак, Дева, Скорпион, Козерог, Рыбы. Поэтому, по словам эксперта по звездам, когда Луна находится в этих знаках, вероятность зачатия девочки повышается. Луна в "мужских" знаках – Овен, Близнецы, Лев, Весы, Стрелец и Водолей – помогает зачать мальчика.

Решающим фактором для рождения близнецов считается наследственная и генетическая предрасположенность. Увеличить вероятность можно, если зачать ребенка в момент нахождения Луны в "двойном" знаке.

Будущим родителям, по словам Ксении Шаховой, следует брать во внимание и индивидуальные астрологические факторы.

"К таким относится время, когда фаза Луны повторяет конфигурацию, сложившуюся в момент рождения женщины. Сходным образом у мужчин при повторении фазы Луны значительно возрастают репродуктивные показатели. Такое астрологическое влияние длится около трех суток", – заключила астролог.

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