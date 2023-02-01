Мальчик или девочка: названо лучшее время для зачатия ребенка
Как рассказала интернет-изданию "Пятый канал" эксперт по звездам, есть обоснование, что на пол будущего ребенка влияет то, в каком знаке зодиака находится Луна. Также от поведения Луны зависит рождение близнецов.
Так называемых лучших дней для зачатия, по словам астролога, не существует.
Исследования чешского гинеколога и астролога Эжена Йонаса доказали, что в основе физиологического метода планирования беременности лежат лунные ритмы.
"На пол будущего ребенка влияет знак зодиака Луны в момент зачатия, именно принадлежность этого знака к мужскому либо женскому началу".Ксения Шахова
Она рассказала, что "женскими" знаками считаются Телец, Рак, Дева, Скорпион, Козерог, Рыбы. Поэтому, по словам эксперта по звездам, когда Луна находится в этих знаках, вероятность зачатия девочки повышается. Луна в "мужских" знаках – Овен, Близнецы, Лев, Весы, Стрелец и Водолей – помогает зачать мальчика.
Решающим фактором для рождения близнецов считается наследственная и генетическая предрасположенность. Увеличить вероятность можно, если зачать ребенка в момент нахождения Луны в "двойном" знаке.
Будущим родителям, по словам Ксении Шаховой, следует брать во внимание и индивидуальные астрологические факторы.
"К таким относится время, когда фаза Луны повторяет конфигурацию, сложившуюся в момент рождения женщины. Сходным образом у мужчин при повторении фазы Луны значительно возрастают репродуктивные показатели. Такое астрологическое влияние длится около трех суток", – заключила астролог.
Ранее астрологи рассказали, как время рождения влияет на характер и судьбу человека.