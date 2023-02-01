Гражданка Узбекистана заявила о сексуальном рабстве в Туркестанской области

В Сарыагашский районный отдел полиции поступило дело гражданки Узбекистана. Бездомной женщине – 40 лет и у нее нет документов. Она попала в кризисный центр Шымкента и поделилась шокирующей историей, сообщает Zakon.kz.

Жительница Узбекистана рассказала, что находилась в сексуальном рабстве в притоне в Сарыагашском районе. Также она заявила, что в возрасте 10 лет родители продали ее неизвестным лицам в Узбекистане.



Сарыагашские полицейские провели расследование. Были назначены судебно-медицинская и судебно-психиатрическая экспертизы. Установили родителей и родственников потерпевшей из села Сарчашма Шахрисабзского района Кашкадарьинской области Узбекистана. Провели с ними очную ставку.

Как выяснилось, потерпевшая ушла из дома в возрасте 17 лет. А доводы женщины о том, что она находилась в рабстве в притоне и родители ее продали, не нашли своего подтверждения. Дело прекратили.



Женщине помогли получить удостоверение личности и паспорт. В настоящее время принимаются меры для возвращения иностранки на родину.

21 января 41-летнюю россиянку задержали при попытке пересечь границу с Казахстаном. Женщина почти полгода находилась в розыске.

