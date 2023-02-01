Видео целующихся якобы вице-министров энергетики прокомментировал Акчулаков

Министр энергетики Болат Акчулаков прокомментировал нашумевшее в Сети видео о целующихся якобы вице-министрах ведомства, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Вопрос подняли журналисты. Они поинтересовались, что он думает по поводу данного видео.

"Таких сотрудников у нас в министерстве нет, абсолютно заверяю, что не знаю, кто эти люди. На видео не наши сотрудники. А то, что потом кто-то в сетях говорил, что это два вице-министра министерства, ясное дело, что это тоже не они". Болат Акчулаков

Он добавил, что защищать свои права или нет в суде за причиненный вред, решать вице-министрам ведомства, так как это гражданское право лично каждого человека.

"Каждый гражданин имеет право свои попранные права защищать в суде. Они не должны отчитываться передо мной за то, что они делают лично как граждане. На работе у меня нет к ним вопросов. Если кто-то в сетях выложил, это их личное право – обратиться в суд, не обратиться, замолчать – это личное право людей. Это уже не касается компетенции министерства". Глава Минэнерго

20 января стало известно, что в полиции Астаны возбуждено уголовное дело по факту распространения ложной информации.