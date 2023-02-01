В Казахстане расширили перечень медицинских противопоказаний для получения разрешения на оружие

Министр здравоохранения приказом от 26 января 2023 года внес изменения в Перечень медицинских противопоказаний для получения разрешений в сферах оборота гражданского и служебного оружия, гражданских пиротехнических веществ, сообщает Zakon.kz.

В прежнем перечне было 32 заболевания. В новом – 49.

В частности, добавлен ряд неврологических заболеваний, таких как болезнь Паркинсона, дистония, болезнь Альцгеймера, рассеянный склероз, травматическая болезнь головного мозга, эпилепсия, миастения, миопатия и ряд других.

В перечень противопоказаний также входят: нарушения зрения, включая слепоту, глухота, нарушения костно-мышечной системы и соединительной ткани.

Посмотреть весь перечень заболеваний можно здесь.

Приказ вводится в действие с 11 февраля 2023 года.