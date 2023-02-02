ФБР не нашло секретных документов при обыске дома Джо Байдена

ФБР провело обыск в доме президента США Джо Байдена и не нашло там секретных документов, передает Zakon.kz.

Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на адвоката Байдена Боба Бауэра.

"Запланированный Министерством юстиции обыск дома президента в Рехобот-Бич, проведенный при сотрудничестве с адвокатами президента, завершен. Обыск занял три с половиной часа, во время которых не было обнаружено никаких секретных документов". Боб Бауэр

Об обнаружении секретных документов в частном офисе Байдена стало известно 11 января. Документы были переданы в национальный архив, а Минюст США инициировал проверку в связи с инцидентом. Байден, в свою очередь, заявил, что не знал о документах и не был в курсе об их содержимом.



1 февраля сообщалось, что ФБР начало обыск в доме Байдена в Рехобот Бич по делу о секретных документах. Источник, знакомый с ситуацией, сообщил, что при обыске правоохранители не предъявили ордера и он был проведен по обоюдному согласию.

Ранее ФБР обыскало резиденции Байдена в Уилмингтоне и Рехобот-Бич в поисках других файлов.