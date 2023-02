В Лондоне проходит крупнейшая за десятилетие забастовка

На демонстрацию вышли около 475 тыс. машинистов поездов, учителей, сотрудников университетов и государственных служащих, пишет Bloomberg.

Организовали шествие члены Национального профсоюза образования (NEU) 1 февраля. Люди намерены проследовать от Портленд-плейс, что в центральной части города, до Вестминстера. Граждане, участвующие в шествии, выступают против нового закона о минимальном уровне работы основных служб во время забастовок и за увеличение заработной платы. Они требуют повышения зарплаты в соответствии с инфляцией, которая в прошлом году превысила 10%.

