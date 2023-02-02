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В Лондоне проходит крупнейшая за десятилетие забастовка

В Лондоне проходит крупнейшая за десятилетие забастовка Фото: Twitter/Enough is Enough
Крупнейшая за последние десять лет забастовка проходит в Великобритании. Почти полмиллиона человек вышли на улицы британских городов с требованием повысить зарплаты, а также выразить недовольство из-за нового закона, ограничивающего право на стачки и демонстрации, сообщает Zakon.kz.

На демонстрацию вышли около 475 тыс. машинистов поездов, учителей, сотрудников университетов и государственных служащих, пишет Bloomberg.

Организовали шествие члены Национального профсоюза образования (NEU) 1 февраля. Люди намерены проследовать от Портленд-плейс, что в центральной части города, до Вестминстера. Граждане, участвующие в шествии, выступают против нового закона о минимальном уровне работы основных служб во время забастовок и за увеличение заработной платы. Они требуют повышения зарплаты в соответствии с инфляцией, которая в прошлом году превысила 10%.


Кадры с места событий публикуют в социальных сетях. На плакатах написано: "Учителя под угрозой исчезновения", "Мы поддерживаем наших педагогов. Справедливая оплата для всех!" и "Платите!".

В январе в Парламенте Великобритании представили законопроект, который направлен на обеспечение минимального уровня работы служб, жизненно важных для безопасности жителей страны, во время забастовок. Именно к этому закону у британцев есть претензии.

Правительство Великобритании признало, что в среду страну ждет "очень тяжелый день", а британская пресса отмечает, что речь идет о самой массовой акции профсоюзов более, чем за десятилетие.

Отмечается, что забастовка затруднит работу более 120 государственных учреждений.

Крупные протесты также проходят и во Франции. Люди протестуют против пенсионной реформы. 87 тыс. человек вышли на улицы городов. Кроме Парижа крупные акции прошли также в Лионе, Ренне, Руане, Марселе, Нанте и Монпелье.

Власти Франции все же приняли решение о повышении пенсионного возраста до 64 лет в рамках проекта пенсионной реформы, несмотря на многочисленные протесты.

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Константин Вноровский
Великобритания Лондон
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