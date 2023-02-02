В Лондоне проходит крупнейшая за десятилетие забастовка
На демонстрацию вышли около 475 тыс. машинистов поездов, учителей, сотрудников университетов и государственных служащих, пишет Bloomberg.
Организовали шествие члены Национального профсоюза образования (NEU) 1 февраля. Люди намерены проследовать от Портленд-плейс, что в центральной части города, до Вестминстера. Граждане, участвующие в шествии, выступают против нового закона о минимальном уровне работы основных служб во время забастовок и за увеличение заработной платы. Они требуют повышения зарплаты в соответствии с инфляцией, которая в прошлом году превысила 10%.
What a sight as thousands take to the streets to support striking workers 👏— Enough is Enough (@eiecampaign) February 1, 2023
RT if you think we need more of this across the country!#EnoughIsEnough pic.twitter.com/PufwFpYywX
Кадры с места событий публикуют в социальных сетях. На плакатах написано: "Учителя под угрозой исчезновения", "Мы поддерживаем наших педагогов. Справедливая оплата для всех!" и "Платите!".
В январе в Парламенте Великобритании представили законопроект, который направлен на обеспечение минимального уровня работы служб, жизненно важных для безопасности жителей страны, во время забастовок. Именно к этому закону у британцев есть претензии.
Правительство Великобритании признало, что в среду страну ждет "очень тяжелый день", а британская пресса отмечает, что речь идет о самой массовой акции профсоюзов более, чем за десятилетие.
Отмечается, что забастовка затруднит работу более 120 государственных учреждений.
Крупные протесты также проходят и во Франции. Люди протестуют против пенсионной реформы. 87 тыс. человек вышли на улицы городов. Кроме Парижа крупные акции прошли также в Лионе, Ренне, Руане, Марселе, Нанте и Монпелье.
Власти Франции все же приняли решение о повышении пенсионного возраста до 64 лет в рамках проекта пенсионной реформы, несмотря на многочисленные протесты.