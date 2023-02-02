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Вооруженные разборки между криминальными группировками предотвратили в Шымкенте

Вооруженные разборки между криминальными группировками предотвратили в Шымкенте Фото: polisia.kz
В Шымкенте сотрудники Управления по борьбе с организованной преступностью Департамента полиции предотвратили вооруженные разборки между криминальными группировками, сообщает Zakon.kz.

Ряд задержаний по нескольким адресам мегаполиса произвели сотрудники УБОП в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий при содействии городской прокуратуры. Им удалось пресечь вооруженные разборки.

"В результате в полицию доставили 10 человек 25-38 лет. Трое из них с санкции суда взяты под стражу, двое находятся под подпиской о невыезде. Роль остальных будет устанавливаться в ходе досудебного расследования".Пресс-служба МВД РК

У них, по данным ведомства, в качестве вещественных доказательств изъяты пистолеты Макаров и ТТ, четыре травматических пистолета, охолощенный автомат АК-103, самозарядное ружье МЦ 21-12 12-го калибра и самозарядный карабин Сайга-410 калибра 410 и двухствольное гладкоствольное ружье ТОЗ 16-го калибра, а также 93 патрона различного калибра.

"В ходе досудебного расследования следователи установили, что группа лиц в начале января похитили и вывезли за город местного жителя. Избили и ранили его из пневматического оружия. В свою очередь мужчина, не обратившись в законном порядке в полицию, с целью отомстить обидчикам, начал вооружать своих знакомых и приобретать оружие".Пресс-служба МВД РК

По данному факту следственным управлением ДП Шымкента проводится досудебное расследование по ч. 4 ст. 287 УК РК "Незаконное приобретение, хранение, ношение, перевозка огнестрельного оружия и боеприпасов в группе лиц".

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