Токаев поздравил Бибисару Асаубаеву с победами
Фото: Instagram/bibisarachess
Казахстанскую шахматистку Бибисару Асаубаеву лично поздравил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев с победами и пожелал дальнейших спортивных успехов. Об этом она написала у себя на странице в Instagram, сообщает Zakon.kz.
Бибисара Асаубаева вместе с мамой Лианой Танжариковой побывала на приеме у главы государства 1 февраля.
"Радостно осознавать, что в нашем государстве планируется упор на развитие интеллектуального общества во всех сферах. Справедливому государству – благополучный и всесторонне развитый народ. В свою очередь я, как самая молодая чемпионка мира по шахматам, с большой гордостью буду нести интеллектуальный спорт в люди", – написала шахматистка Бибисара Асаубаева.
Асаубаева поблагодарила президента за оказанное доверие.
"Каждый гражданин ответственен за свой вклад в будущее страны. Я рада, что мой вклад – это развитие и популяризация интеллектуального общества", – добавила чемпионка.
Бибисара Асаубаева оставила позади известных гроссмейстеров на турнире в Москве. По итогам рапида и блица она расположилась на итоговой 8-й строчке, оставив позади известных гроссмейстеров Александру Горячкину (Россия) и Франсиско Вальехо Понса (Испания).
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