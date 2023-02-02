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Токаев поздравил Бибисару Асаубаеву с победами

мама Фото: Instagram/bibisarachess
Казахстанскую шахматистку Бибисару Асаубаеву лично поздравил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев с победами и пожелал дальнейших спортивных успехов. Об этом она написала у себя на странице в Instagram, сообщает Zakon.kz.

Бибисара Асаубаева вместе с мамой Лианой Танжариковой побывала на приеме у главы государства 1 февраля.

"Радостно осознавать, что в нашем государстве планируется упор на развитие интеллектуального общества во всех сферах. Справедливому государству – благополучный и всесторонне развитый народ. В свою очередь я, как самая молодая чемпионка мира по шахматам, с большой гордостью буду нести интеллектуальный спорт в люди", – написала шахматистка Бибисара Асаубаева.

Асаубаева поблагодарила президента за оказанное доверие.

"Каждый гражданин ответственен за свой вклад в будущее страны. Я рада, что мой вклад – это развитие и популяризация интеллектуального общества", – добавила чемпионка.

Бибисара Асаубаева оставила позади известных гроссмейстеров на турнире в Москве. По итогам рапида и блица она расположилась на итоговой 8-й строчке, оставив позади известных гроссмейстеров Александру Горячкину (Россия) и Франсиско Вальехо Понса (Испания).

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