Гонщик "Астаны" Кес Бол поднялся на второе место Тура Саудовской Аравии

Велогонщик Astana Qazaqstan Team Кес Бол второй этап подряд становится призером на Туре Саудовской Аравии-2023. Накануне голландец пересек финишную черту 3-го этапа гонки на третьей позиции, что позволило ему подняться на второе месте в генеральной классификации, сообщает Zakon.kz.

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Третий равнинный этап между населенными пунктами Al Manshiyah Train Station и Abu Rakah был протяженностью 159,2 км. В финишных разборках Кес Бол не сумел опередить Сёрена Варенскиельда (Норвегия) и Джонатана Милана (Италия), финишировав третьим второй день подряд. Но, несмотря на это, голландский представитель "Астаны" сумел оказаться на второй строчке общего зачета. Кес уступает всего 8 секунд лидеру гонки, итальянцу Джонатану Милану.





1 февраля на 2-м этапе Тура Саудовской Аравии Кес Бол занял третье место среди спринтеров. Данная гонка завершится 3 февраля.