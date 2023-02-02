В Казахстане внедряют индекс развития молодежи
Индекс развития молодежи – сводный индекс для анализа реализуемой государственной молодежной политики и уровня развития молодежи по основным направлениям: образование, здоровье и благополучие, занятость и возможности, политическое участие, гражданское участие, досуг, безопасность.
Как следует из документа, индекс развития молодежи применяется для оценки результатов реализации молодежной политики, в том числе в разрезе регионов Казахстана, для сравнения с результатами исследований, обзоров международных организаций и международных рейтингов.
Индекс развития молодежи измеряет 7 направлений по 38 индикаторам.
В частности, предусмотрены следующие направления:
- Охват образованием.
- Здоровье и благополучие.
- Занятость и возможности.
- Политическое участие.
- Гражданское участие.
- Спорт, досуг и доступ к инфраструктуре.
- Безопасность.
Ежегодно не позднее 20 января года, следующего за отчетным периодом, Научно-исследовательский центр "Молодежь" осуществляет сбор и анализ информации об итогах индекса развития молодежи посредством:
- направления запроса в соответствующие центральные и местные исполнительные органы;
- проведения социологических исследований;
- сбора и обработки статистических данных.
Информация об итогах индекса развития молодежи не позднее 10 марта года, следующего за отчетным периодом, направляется уполномоченным органом в центральные и местные исполнительные органы, а также размещается на интернет-ресурсе, официальных аккаунтах в социальных сетях уполномоченного органа.
Для центральных и местных исполнительных органов к информации по итогам расчета индекса развития молодежи прилагаются пояснения и рекомендации.
Информация об итогах индекса развития молодежи размещается в национальном докладе "Молодежь Казахстана".
Документ размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 15 февраля.