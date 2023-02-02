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В Казахстане внедряют индекс развития молодежи

В Казахстане внедряют индекс развития молодежи Фото: Zakon.kz
Комитет по делам молодежи и семьи МИОР разработал Правила внедрения и применения индекса развития молодежи в Республике Казахстан, сообщает Zakon.kz.

Индекс развития молодежи – сводный индекс для анализа реализуемой государственной молодежной политики и уровня развития молодежи по основным направлениям: образование, здоровье и благополучие, занятость и возможности, политическое участие, гражданское участие, досуг, безопасность.

Как следует из документа, индекс развития молодежи применяется для оценки результатов реализации молодежной политики, в том числе в разрезе регионов Казахстана, для сравнения с результатами исследований, обзоров международных организаций и международных рейтингов.

Индекс развития молодежи измеряет 7 направлений по 38 индикаторам.

В частности, предусмотрены следующие направления:

  1. Охват образованием.
  2. Здоровье и благополучие.
  3. Занятость и возможности.
  4. Политическое участие.
  5. Гражданское участие.
  6. Спорт, досуг и доступ к инфраструктуре.
  7. Безопасность.

Ежегодно не позднее 20 января года, следующего за отчетным периодом, Научно-исследовательский центр "Молодежь" осуществляет сбор и анализ информации об итогах индекса развития молодежи посредством:

  • направления запроса в соответствующие центральные и местные исполнительные органы;
  • проведения социологических исследований;
  • сбора и обработки статистических данных.

Информация об итогах индекса развития молодежи не позднее 10 марта года, следующего за отчетным периодом, направляется уполномоченным органом в центральные и местные исполнительные органы, а также размещается на интернет-ресурсе, официальных аккаунтах в социальных сетях уполномоченного органа.

Для центральных и местных исполнительных органов к информации по итогам расчета индекса развития молодежи прилагаются пояснения и рекомендации.

Информация об итогах индекса развития молодежи размещается в национальном докладе "Молодежь Казахстана".

Документ размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 15 февраля.

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Лариса Черненко
Открытые НПА МИОР РК Казахстан
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