В Казахстане внедряют индекс развития молодежи

Комитет по делам молодежи и семьи МИОР разработал Правила внедрения и применения индекса развития молодежи в Республике Казахстан, сообщает Zakon.kz.

Индекс развития молодежи – сводный индекс для анализа реализуемой государственной молодежной политики и уровня развития молодежи по основным направлениям: образование, здоровье и благополучие, занятость и возможности, политическое участие, гражданское участие, досуг, безопасность.

Как следует из документа, индекс развития молодежи применяется для оценки результатов реализации молодежной политики, в том числе в разрезе регионов Казахстана, для сравнения с результатами исследований, обзоров международных организаций и международных рейтингов.

Индекс развития молодежи измеряет 7 направлений по 38 индикаторам.

В частности, предусмотрены следующие направления:

Охват образованием. Здоровье и благополучие. Занятость и возможности. Политическое участие. Гражданское участие. Спорт, досуг и доступ к инфраструктуре. Безопасность.

Ежегодно не позднее 20 января года, следующего за отчетным периодом, Научно-исследовательский центр "Молодежь" осуществляет сбор и анализ информации об итогах индекса развития молодежи посредством:

направления запроса в соответствующие центральные и местные исполнительные органы;

проведения социологических исследований;

сбора и обработки статистических данных.

Информация об итогах индекса развития молодежи не позднее 10 марта года, следующего за отчетным периодом, направляется уполномоченным органом в центральные и местные исполнительные органы, а также размещается на интернет-ресурсе, официальных аккаунтах в социальных сетях уполномоченного органа.



Для центральных и местных исполнительных органов к информации по итогам расчета индекса развития молодежи прилагаются пояснения и рекомендации.

Информация об итогах индекса развития молодежи размещается в национальном докладе "Молодежь Казахстана".

Документ размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 15 февраля.