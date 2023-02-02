Единая система видеомониторинга в 2023 году покроет Алматы на 80%
Уровень проникновения цифровизации в Алматы является одним из самых высоких в Казахстане: на сегодня в нашем городе 96% государственных услуг оказываются в цифровом формате, и этот показатель постоянно растет.
"Одним из семи основных приоритетов в принятой программе развития города является создание "Алматы – Смарт-сити". Уже к осени текущего года планируется начало создания "цифрового двойника" города по аналогии с такими мегаполисами, как Сингапур и Шанхай".Ерболат Досаев
Кроме того, важными проектами для Алматы являются и другие системные платформенные решения, которые позволят улучшить управление городом. Это единое хранилище данных города, единая платформа геоаналитики.
"Единая система видеомониторинга уже в этом году покроет до 80% Алматы. И это не цифровизация ради цифровизации, а прежде всего создание комфортной городской среды и обеспечение безопасности наших горожан и гостей города", – подчеркнул Ерболат Досаев.
31 января стало известно, что в Алматы заработал "Сергек – Патруль". Программа фиксирует нарушения ПДД на полосах, предназначенных для общественного транспорта. Зафиксированные устройством события направляются в единый реестр административных правонарушений для обработки нарушения ПДД.