Единая система видеомониторинга в 2023 году покроет Алматы на 80%

Аким города Ерболат Досаев 2 февраля на форуме Digital Almaty рассказал, что Алматы как крупнейший мегаполис Казахстана уверенно двигается в фарватере цифровых трансформаций, сообщает Zakon.kz.

Уровень проникновения цифровизации в Алматы является одним из самых высоких в Казахстане: на сегодня в нашем городе 96% государственных услуг оказываются в цифровом формате, и этот показатель постоянно растет.

"Одним из семи основных приоритетов в принятой программе развития города является создание "Алматы – Смарт-сити". Уже к осени текущего года планируется начало создания "цифрового двойника" города по аналогии с такими мегаполисами, как Сингапур и Шанхай". Ерболат Досаев

Кроме того, важными проектами для Алматы являются и другие системные платформенные решения, которые позволят улучшить управление городом. Это единое хранилище данных города, единая платформа геоаналитики.

"Единая система видеомониторинга уже в этом году покроет до 80% Алматы. И это не цифровизация ради цифровизации, а прежде всего создание комфортной городской среды и обеспечение безопасности наших горожан и гостей города", – подчеркнул Ерболат Досаев.





31 января стало известно, что в Алматы заработал "Сергек – Патруль". Программа фиксирует нарушения ПДД на полосах, предназначенных для общественного транспорта. Зафиксированные устройством события направляются в единый реестр административных правонарушений для обработки нарушения ПДД.