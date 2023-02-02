Қаз
#Ситуация в Украине
Язык сайта
Қаз
Спорт Статьи Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Экспертиза
Мнение
Рубрики
Законодательство РК

Более 100 квартир и частных домов останутся без отопления из-за аварии в Талдыкоргане

Более 100 квартир и частных домов останутся без отопления из-за аварии в Талдыкоргане Фото: скриншот видео
В Талдыкоргане по ул. Желтоксан 2 февраля 2023 года произошел прорыв теплотрассы. Из-за аварии от тепла отключат десятки квартир, частных домов и бюджетных организаций, сообщает Zakon.kz.

В городском акимате со ссылкой на КГП "ТалдыкорганТеплосервис" уточнили, что порыв на теплотрассе Д700 мм по ул. Желтоксан (рядом с ул. Медеу) произошел в 6:00.

"В настоящий момент начаты работы по устранению аварийной ситуации. Предварительно от тепла будут отключены 67 МЖД, 34 ИЖС, 12 бюджетных организаций в мкр. Самал, Мушелтой, Гарышкер, Жастар и центральная часть города".Пресс-служба акимата Талдыкоргана

В ведомстве заверили, что квартальные котельные работают в штатном режиме.

"Устранение аварии и возобновление подачи тепла планируется до конца сегодняшнего дня. Приносим извинения за временные неудобства".Пресс-служба акимата Талдыкоргана

16 января 2023 года ночью в алматинском ЖК "Жайлы" произошел прорыв теплотрассы. Для устранения повреждения на трубопроводе диаметром 150 мм была временно отключена подача горячей воды.

Читайте также

Единая система видеомониторинга в 2023 году покроет Алматы на 80%

Нурлан Нуркенов стал первым замакима Астаны

Экс-сотрудник Администрации президента получил новую должность

Динара Халдарова
Талдыкорган
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Прогноз погоды на 3 дня в Алматы, Астане и Шымкенте
Какая погода будет в Астане, Алматы и Шымкенте в ближайшие дни
В Минторговли Казахстана объяснили ликвидацию торгпредства в России
В Минторговли Казахстана объяснили ликвидацию торгпредства в России
В Казахстане хотят сключения излишнюю законодательную регламентацию норм в сфере деятельности органов внутренних дел
В Казахстане хотят исключить излишнюю законодательную регламентацию норм в работе органов внутренних дел
Начало февраля не обойдется без магнитной бури, которая накроет всю Землю
Начало февраля не обойдется без магнитной бури, которая накроет всю Землю
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления