Более 100 квартир и частных домов останутся без отопления из-за аварии в Талдыкоргане

В Талдыкоргане по ул. Желтоксан 2 февраля 2023 года произошел прорыв теплотрассы. Из-за аварии от тепла отключат десятки квартир, частных домов и бюджетных организаций, сообщает Zakon.kz.

В городском акимате со ссылкой на КГП "ТалдыкорганТеплосервис" уточнили, что порыв на теплотрассе Д700 мм по ул. Желтоксан (рядом с ул. Медеу) произошел в 6:00.

"В настоящий момент начаты работы по устранению аварийной ситуации. Предварительно от тепла будут отключены 67 МЖД, 34 ИЖС, 12 бюджетных организаций в мкр. Самал, Мушелтой, Гарышкер, Жастар и центральная часть города". Пресс-служба акимата Талдыкоргана

В ведомстве заверили, что квартальные котельные работают в штатном режиме.

"Устранение аварии и возобновление подачи тепла планируется до конца сегодняшнего дня. Приносим извинения за временные неудобства". Пресс-служба акимата Талдыкоргана

16 января 2023 года ночью в алматинском ЖК "Жайлы" произошел прорыв теплотрассы. Для устранения повреждения на трубопроводе диаметром 150 мм была временно отключена подача горячей воды.

