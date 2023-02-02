Кыргызстану вновь продлили сроки модернизации пунктов пропуска на границе с ЕАЭС

Сенаторы ратифицировали документ, которым продлевается срок выполнения обязательств по обустройству и материально-техническому оснащению пунктов пропуска Кыргызской Республики на таможенной границе Союза до 12 августа 2023 года. Документ направлен на подпись президенту, сообщает Zakon.kz.

Такая норма заложена в проект закона "О ратификации Протокола о внесении изменения в Протокол об условиях и переходных положениях по применению Кыргызской Республикой Договора о ЕАЭС от 29 мая 2014 года, отдельных международных договоров, входящих в право ЕАЭС, и актов органов ЕАЭС в связи с присоединением Кыргызской Республики к Договору о ЕАЭС от 29 мая 2014 года", подписанный 8 мая 2015 года.



Представил документ министр финансов Ерулан Жамаубаев.

По его словам, Кыргызская Республика в соответствии с переходными положениями по ее присоединению к Евразийскому экономическому союзу взяла на себя обязательство обеспечить обустройство и материально-техническое оснащение всех пунктов пропуска Кыргызской Республики на таможенной границе Союза в течение 24 месяцев.

"Кыргызская сторона не уложилась в указанные сроки, в связи с чем главами государств 14 мая 2018 года в Сочи подписан Протокол о внесении изменения с "24 месяцев" на "48 месяцев", то есть до 12 августа 2019 года. Однако, указанные сроки оказались также не достаточными для кыргызской стороны и 29 мая 2019 года в Нур-Султане главами государств в рамках заседания Высшего Евразийского экономического совета подписан Протокол о внесении изменения с "48 месяцев" на "72 месяца", то есть до 12 августа 2021 года". Глава Минфина РК

Ерулан Жамаубев отметил, что на текущий день кыргызская сторона не сумела уложиться в данные сроки. В итоге, 19 апреля 2022 года в Москве был подписан Протокол о внесении изменения с "72 месяцев" на "96 месяцев", то есть до 12 августа 2023 года.

"Ратификация данного Протокола "72" на "96" месяцев не повлечет социально-экономических и правовых последствий для нашей страны, и не потребует выделения средств из республиканского бюджета. Прошу принять положительное решение по ратификации данного Протокола". Глава Минфина

Министр отметил, что Дорожная карта модернизации включает 29 пунктов пропуска на границе.

При этом отмечается, что на сегодня на границе Казахстана и Кыргызстана расположены 7 пунктов пропуска. В них за 11 месяцев 2022 года общий товарооборот составил более 1 млрд долларов. В том числе экспорт 676 млн долларов, импорт 349 млн долларов.

Депутат Сената Сергей Карплюк сообщил, что в целом, модернизации подлежат 14 пунктов пропуска, из которых по двум автомобильным пунктам пропуска не завершена модернизация – это "Торугарт" на границе с КНР и "Карамык" на границе с Таджикистаном.



Отмечается, что ратификация документа позволит избежать таких рисков, как увеличение теневого импорта, не поступления налогов в бюджет, ввоз на рынки Союза контрафактной, опасной продукции.