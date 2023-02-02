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Улицы и дворы подтопило в Туркестанской области

zakon.kz Фото: zakon.kz
Улицы и дворы подтопило в Туркестанской области

В связи с выпадением обильных осадков в виде дождя и обильного снеготаяния в горных районах произошло поднятие уровня воды, с последующим переливом воды вниз по склону, в результате в городах Кентау и Туркестан, и в районах Байдибекский, Ордабасинский и Сауранский произошло подтопление дворовых территорий и улиц.

В целях недопущения подтопления домов силами ДЧС и МИО ведутся работы по откачке и отводу дождевых вод.

Задействованы более 50 спасателей, 10 единиц техники и 20 мотопомп.

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