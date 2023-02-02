Жамаубаев сообщил, что сумму финансирования партий могут пересмотреть

В кулуарах Сената Парламента РК заместитель премьер-министра, министр финансов Ерулан Жамаубаев рассказал, что финансирование партий в Парламенте могут пересмотреть при корректировке республиканского бюджета, сейчас эта сумма составляет 11,8 млрд тенге, сообщает корреспондент Zakon.kz.

По словам главы Минфина, сумму финансирования партий в Парламенте могут пересмотреть, исходя из заявки Центральной избирательной комиссии.

"В ближайшее время пойдем с уточнением в Парламент республиканского бюджета на 2023 года, и исходя из заявок центральной избирательной комиссии, мы пересмотрим данный бюджет. Соответственно, будем перераспределять". Ерулан Жамаубаев

Он подчеркнул, что деньги по закону выделяются из бюджета только на партии, находящиеся в Парламенте.

"Есть соответствующая методика по распределению голосов. По этим голосам осуществляется финансирование. В прошлом году это было в Парламенте утверждено". Ерулан Жамаубаев

По прошлым годам министр уточнил, что больше всего средств получала партия Amanat, так как она была самой многочисленной.

"Да, абсолютно верно, это исходит из количества голосов. В 2022 году около 8,5 млрд тенге, если не ошибаюсь, – это общая сумма была финансирования. Большая часть была Amanat, около 1 млрд тенге – "Ак жол" и где-то около 800 млн, по-моему, НПК". Ерулан Жамаубаев

19 января Касым-Жомарт Токаев подписал указ о роспуске Мажилиса Парламента Республики Казахстан седьмого созыва и назначении внеочередных выборов депутатов Мажилиса Парламента Республики Казахстан.