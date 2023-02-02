В Алматинской области родители смогли устроить малышей в детсады после вмешательства прокуроров

Предприниматели Алматинской области, занимающиеся организацией деятельности дошкольных организаций, неоднократно поднимали вопрос об отсутствии финансирования детсадов в рамках госзаказа на дошкольное обучение и воспитание детей в возрасте от двух до трех лет, сообщает Zakon.kz.

Учитывая актуальность, данный вопрос прокуратурой Алматинской области и Палатой предпринимателей включен в реестр системных проблем бизнеса.



"Сложившуюся ситуацию местный исполнительный орган объяснял тем, что по нормам Национального проекта "Качественное образование" в первоочередном порядке финансированием охватывались дети от трех до шести лет. Поэтому существующие 956 частных детских садов не обеспечивались государственным заказом детей от двух до трех лет. По этой причине для значительного количества 2-3-летних детей дошкольное воспитание и образование оставалось недоступным, поскольку не все родители имели возможность оплачивать детский сад от 40 до 50 тыс. тенге в месяц". Пресс-служба прокуратуры Алматинской области

В ведомстве отметили, что по акту надзора областной прокуратуры на воспитание и обучение 3710 детей в возрасте от двух до трех лет уже выделены средства в размере 2 млрд 199 млн тенге.

"В течение 2023 года общая сумма выделенных средств будет составлять 4 млрд 384 млн тенге для 7420 детей". Пресс-служба прокуратуры Алматинской области

Таким образом, прокурорами защищены конституционные права 7420 детей и законные интересы 956 предпринимателей.

Главой государства 26 ноября 2022 года утвержден План действий по реализации программы "Справедливый Казахстан – для всех и для каждого. Сейчас и навсегда". Пунктом 75 этого плана поручено до 2025 года обеспечить качественным дошкольным образованием детей от двух до шести лет.



Кроме того, по вопросам дошкольного образования и воспитания детей данного возраста приказом министра просвещения РК от 3 августа 2023 года №348 утвержден Государственный стандарт.