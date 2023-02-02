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"Сергек – Патруль" в деле: сколько алматинцев нарушили ПДД

"Сергек – Патруль" в деле: сколько алматинцев нарушили ПДД Фото: Zakon.kz
С 31 января более 50 грубых нарушений ПДД в Алматы выявлено новой системой "Сергек – Патруль", сообщает Zakon.kz.

В последний день января в городе заработал "Сергек – Патруль".

На этапе пилота проекта специальным оборудованием оснащены 8 патрульных авто.

С помощью комплекса "Сергек – Патруль" в общем потоке выявляются грубые нарушения ПДД, негативно сказывающиеся на дорожной обстановке в мегаполисе и влияющие на аварийность. Это автомобили с подложными госномерами, не прошедшие технический осмотр и не имеющие страховой полис, находящиеся в угоне или в розыске за совершение преступления, также устанавливается водитель, имеющий неоплаченные штрафы.


Кроме того, система фиксирует нарушения на полосах, предназначенных для общественного транспорта, и в автоматическом режиме передает данные в Единый реестр административных правонарушений для обработки нарушения ПДД.

В полиции отметили, что автоматизированный программный комплекс интегрирован с мобильным приложением "Корғау". "Сергек – Патруль" качественно работает и в темное время суток, и в плохую погоду.

Камеры "Сергек" работают в Алматы с апреля 2019 года. В городе установлены 766 камер "Сергек", а также функционируют 5034 камеры фото- и видеонаблюдения. 

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