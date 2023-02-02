Сенатор назвал способы борьбы с цифровым аутизмом

Депутат Сената Нурторе Жусип высказался о рисках формирования у детей в Казахстане кибермании и цифрового аутизма из-за длительного времяпрепровождения за смартфоном, сообщает корреспондент Zakon.kz.

"Мы хотим предложить правительству внедрить в школах Казахстана изучение казахских стихов и терме, вошедших в 100-томник "Бабалар сөзі" (Слово предков)", – сказал Нурторе Жусип.

Он сообщил, что, по данным ВОЗ, у каждого 68 новорожденного ребенка в мире имеются аномалии аутистического спектра, который повышается на 13% ежегодно.

"По мнению ученых, аутизм – это чума XX века, а цифровой аутизм – это болезнь XIX века. Сейчас во всем мире и в Казахстане стали проявляться симптомы цифрового аутизма – дети теряют память, зрение и речь из-за длительного времяпрепровождения за смартфоном. Трудности имеются с самостоятельным мышлением, восприятием длинных текстов и вниманием к окружающему миру. Если ребенок плачет, родители сразу дают ему телефон. Сейчас стало сложно прочитать 70 слов за минуту. С каждым годом растет число детей с задержкой речи и косоглазием". Нурторе Жусип

По его словам, вместо поколений, которые знали наизусть всех своих предков, появились дети, которые не могут произнести самую простую речь.

"Пришло поколение, которое не может представить свою жизнь без электронного устройства. 65% родителей дают гаджеты своим детям в возврате от 3 до 5 лет, у 40% школьников есть свой аккаунт. Дети не играют во дворе, перешли на онлайн, пришло поколение со смартфоном в руках. Кибермания распространяется с бешеной скоростью, диагноз "цифровая зависимость" вошел в международную классификацию заболеваний. Зависимость от онлайн игр можно отнести к этому ряду". Нурторе Жусип

Сенатор заявил, что нация и молодое поколение в целом находятся под серьезной угрозой.