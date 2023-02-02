Қаз
#Ситуация в Украине
Язык сайта
Қаз
Спорт Статьи Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Экспертиза
Мнение
Рубрики
Законодательство РК

Пересмотреть нормы регулирования обращения лекарств в Казахстане предлагает депутат

Пересмотреть нормы регулирования обращения лекарств в Казахстане предлагает депутат Фото: pexels
Депутат Сената Акмарал Альназарова 2 февраля рассказала о случаях ввоза в страну незарегистрированных лекарств. В этой связи она не исключает вероятность повторения в Казахстане случая с лекарственным отравлением детей, который недавно произошел в Узбекистане, сообщает Zakon.kz.

Акмарал Альназарова в своем запросе на имя премьер-министра Алихана Смаилова сообщила, что опасные и непредусмотренные реакции на лекарственные средства входят в число десяти ведущих причин смерти во многих странах. 

"Недавняя трагическая ситуация в Узбекистане, связанная с лекарственным отравлением 19 детей, еще раз доказывает необходимость тщательной оценки рисков и преимуществ, возимых в страну лекарств. Предпосылки для возникновения аналогичной ситуации, существуют и в нашей стране, так как действующие нормы национального законодательства позволяют выдавать разрешение на разовый ввоз незарегистрированных лекарств, вакцин и медицинских изделий неоднократно и беспрепятственно. Ряд препаратов ввозятся в рамках разового ввоза на протяжение нескольких лет ежегодно, в том числе для Единого дистрибьютера.Акмарал Альназарова 

По ее словам, в настоящее время разовый ввоз широко используется даже в случае наличия на рынке зарегистрированной продукции отечественных и иностранных производителей. В пример депутат привела ситуацию, когда имея в стране трех отечественных производителей "Парацетамола в таблетках и капсулах" и трех производителей из Беларусии и России, в страну продолжают ввозиться незарегистрированный препарат производства Индии, Китая и других стран по демпинговой цене.

И это, судя по ее словам, не единичный случай. 

"В 2022 году большими партиями, в рамках разового ввоза был ввезено около 3 млн. флаконов незарегистрированного "Окситоцина", при этом в этот же период зарегистрировано шесть производителей указанного препарата. При наличии отечественного производителя и четырех иностранных поставщиков, препарат "Метотрексат" в течении 2022 года завозился шесть раз. Такой механизм открывает двери для ввоза лекарственных средств с сомнительным качеством, исключительно с целью извлечения максимальной прибыли".Акмарал Альназарова

Ссылаясь на данные экспертов, сенатор сообщила, что в течение последних лет в страну ввезено более 1,5 тысяч наименований незарегистрированных в Казахстане лекарственных средств, причем нередко препараты закупаются в рамках средств ГОБМП и ОСМС.

"Сегодня нормы отдельных нормативно-правовых актов Министерства здравоохранения создают предпосылки для развития теневого рынка и параллельного обращения зарегистрированных и незарегистрированных лекарственных средств, в том числе, контрафактной продукции". Сенатор Акмарал Альназарова

В этой связи она предложила правительству пересмотреть нормы регулирования обращения лекарств и исключить в законах пробелы, создающие условия для вольного чтения норм разового ввоза, поскольку потенциальный вред данных норм превышает пользу.

Она также предложила изменить подходы в регуляторной системе обращения лекарственных средств, оптимизировать процедуры регистрации, способные обеспечить оперативный доступ к новым видам фармацевтической продукции и обеспечить прозрачность регулирования цен.

Читайте также

Сенатор назвал способы борьбы с цифровым аутизмом

В Казахстане упростят процедуру организации забастовок

Кыргызстану вновь продлили сроки модернизации пунктов пропуска на границе с ЕАЭС

Мадина Мамырханова
Сенат Парламента РК Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Прогноз погоды на 3 дня в Алматы, Астане и Шымкенте
Какая погода будет в Астане, Алматы и Шымкенте в ближайшие дни
Сразу в нескольких городах Казахстана ожидаются неблагоприятные метеоусловия
Сразу в нескольких городах Казахстана ожидаются неблагоприятные метеоусловия
В Минторговли Казахстана объяснили ликвидацию торгпредства в России
В Минторговли Казахстана объяснили ликвидацию торгпредства в России
В Казахстане хотят сключения излишнюю законодательную регламентацию норм в сфере деятельности органов внутренних дел
В Казахстане хотят исключить излишнюю законодательную регламентацию норм в работе органов внутренних дел
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления