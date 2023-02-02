Пересмотреть нормы регулирования обращения лекарств в Казахстане предлагает депутат

Депутат Сената Акмарал Альназарова 2 февраля рассказала о случаях ввоза в страну незарегистрированных лекарств. В этой связи она не исключает вероятность повторения в Казахстане случая с лекарственным отравлением детей, который недавно произошел в Узбекистане, сообщает Zakon.kz.

Акмарал Альназарова в своем запросе на имя премьер-министра Алихана Смаилова сообщила, что опасные и непредусмотренные реакции на лекарственные средства входят в число десяти ведущих причин смерти во многих странах.

"Недавняя трагическая ситуация в Узбекистане, связанная с лекарственным отравлением 19 детей, еще раз доказывает необходимость тщательной оценки рисков и преимуществ, возимых в страну лекарств. Предпосылки для возникновения аналогичной ситуации, существуют и в нашей стране, так как действующие нормы национального законодательства позволяют выдавать разрешение на разовый ввоз незарегистрированных лекарств, вакцин и медицинских изделий неоднократно и беспрепятственно. Ряд препаратов ввозятся в рамках разового ввоза на протяжение нескольких лет ежегодно, в том числе для Единого дистрибьютера. Акмарал Альназарова

По ее словам, в настоящее время разовый ввоз широко используется даже в случае наличия на рынке зарегистрированной продукции отечественных и иностранных производителей. В пример депутат привела ситуацию, когда имея в стране трех отечественных производителей "Парацетамола в таблетках и капсулах" и трех производителей из Беларусии и России, в страну продолжают ввозиться незарегистрированный препарат производства Индии, Китая и других стран по демпинговой цене.

И это, судя по ее словам, не единичный случай.

"В 2022 году большими партиями, в рамках разового ввоза был ввезено около 3 млн. флаконов незарегистрированного "Окситоцина", при этом в этот же период зарегистрировано шесть производителей указанного препарата. При наличии отечественного производителя и четырех иностранных поставщиков, препарат "Метотрексат" в течении 2022 года завозился шесть раз. Такой механизм открывает двери для ввоза лекарственных средств с сомнительным качеством, исключительно с целью извлечения максимальной прибыли". Акмарал Альназарова

Ссылаясь на данные экспертов, сенатор сообщила, что в течение последних лет в страну ввезено более 1,5 тысяч наименований незарегистрированных в Казахстане лекарственных средств, причем нередко препараты закупаются в рамках средств ГОБМП и ОСМС.



"Сегодня нормы отдельных нормативно-правовых актов Министерства здравоохранения создают предпосылки для развития теневого рынка и параллельного обращения зарегистрированных и незарегистрированных лекарственных средств, в том числе, контрафактной продукции". Сенатор Акмарал Альназарова

В этой связи она предложила правительству пересмотреть нормы регулирования обращения лекарств и исключить в законах пробелы, создающие условия для вольного чтения норм разового ввоза, поскольку потенциальный вред данных норм превышает пользу.

Она также предложила изменить подходы в регуляторной системе обращения лекарственных средств, оптимизировать процедуры регистрации, способные обеспечить оперативный доступ к новым видам фармацевтической продукции и обеспечить прозрачность регулирования цен.