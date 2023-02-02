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Законодательство РК

В Туркестанской области из-за подтоплений эвакуированы более 150 человек

эвакуация Фото: пресс-служба МЧС РК
Начальник Департамента по чрезвычайным ситуациям региона Нургали Жунусов доложил акиму области о том, что спасателя с подтопленных участков эвакуированы 154 человека и 200 голов МРС. Люди поселились в домах родственников, сообщает Zakon.kz.

Для эвакуации и временного размещения населения в Сауранском районе подготовлены 4 эвакуационных пункта.


эвакуация

Фото: пресс-служба МЧС РК


Аким Туркестанской области Дархан Сатыбалды провел экстренное совещание штаба. В совещании приняли участие руководство ДЧС и департамента полиции, руководители управлений. Глава региона дал поручение по ликвидации последствий паводковых вод и усилению мер безопасности.

"Разработаны планы по предупреждению паводков, и начата соответствующая работа. Мобилизуем технику и силы в опасные зоны. Но обильные осадки, быстрое таяние снега из-за резкого потепления делают несколько поселков уязвимыми. Вчера осмотрели водные объекты и реки области. Во всех районах и городах должна быть продолжена работа в усиленном режиме, соблюдены меры безопасности", - сказал Сатыбалды, поручив создать специальные комиссии по расчету причиненного ущерба в каждом районе и селе.


спасатели

Фото: пресс-служба МЧС РК


По словам Жунусова, усилена работа во всех районах и городах, водные объекты взяты на контроль. В связи с обильными осадками и таянием снега подтоплены дворы домов в нескольких селах Байдибекского, Сауранского, Ордабасинского районов. Талая вода течет по улицам и дворовым участкам в 15-ти населенных пунктах. В настоящее время подтоплены 13 улиц, 186 дворовых территорий и один жилой частный дом. 

"На 23 участках 11-ти автодорог областного значения вода затопило дорожное полотно. В Ордабасинском районе повысился уровень воды в каналах "Найман" и "Куртай", в настоящее время вода поступает в реку Арысь. В целях недопущения подтопления домов ведутся работы по укладке 2500 мешков с песком. В селе Майдантал вырыты искусственные каналы для отвода воды, устранена угроза подтопления дворовых участков. На данный момент жертв и пострадавших нет", - рассказали в пресс-службе МЧС РК.

Несмотря на то, что осадки на территории области прекратились, поток воды продолжается. Всего на спуске воды задействованы 308 человек, 51 единица техники, 25 мотопомп, одно плавсредство.


спасатели

Фото: пресс-служба МЧС РК


Глава региона проанализировал работу нескольких руководителей управлений в связи с этой ситуацией, дал поручения. Управление строительства направило технику в затопленные села. Руководитель Управления общественного здравоохранения сообщил, что сформированы бригады скорой медицинской помощи. Руководители управлений, ответственных за сельское хозяйство и дорожную отрасль, доложили о работе по приведению в порядок дорог, обеспечению автобусами, эффективному использованию каналов.

Ранее сообщалось, что в Туркестанской области в связи с выпадением с 8:00 2 февраля 2023 года обильных осадков в виде дождя и обильного снеготаяния в горных районах произошло поднятие уровня воды с последующим переливом вниз по склону. Это привело к затоплению дворовых территорий и улиц в Туркестане, Кентау и Байдибекском, Ордабасинском, Сауранском районах.

Позже были опубликованы фото и видео подтоплений.

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