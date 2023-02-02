В Туркестанской области из-за подтоплений эвакуированы более 150 человек

Начальник Департамента по чрезвычайным ситуациям региона Нургали Жунусов доложил акиму области о том, что спасателя с подтопленных участков эвакуированы 154 человека и 200 голов МРС. Люди поселились в домах родственников, сообщает Zakon.kz.

Для эвакуации и временного размещения населения в Сауранском районе подготовлены 4 эвакуационных пункта.





Фото: пресс-служба МЧС РК





Аким Туркестанской области Дархан Сатыбалды провел экстренное совещание штаба. В совещании приняли участие руководство ДЧС и департамента полиции, руководители управлений. Глава региона дал поручение по ликвидации последствий паводковых вод и усилению мер безопасности.

"Разработаны планы по предупреждению паводков, и начата соответствующая работа. Мобилизуем технику и силы в опасные зоны. Но обильные осадки, быстрое таяние снега из-за резкого потепления делают несколько поселков уязвимыми. Вчера осмотрели водные объекты и реки области. Во всех районах и городах должна быть продолжена работа в усиленном режиме, соблюдены меры безопасности", - сказал Сатыбалды, поручив создать специальные комиссии по расчету причиненного ущерба в каждом районе и селе.





Фото: пресс-служба МЧС РК





По словам Жунусова, усилена работа во всех районах и городах, водные объекты взяты на контроль. В связи с обильными осадками и таянием снега подтоплены дворы домов в нескольких селах Байдибекского, Сауранского, Ордабасинского районов. Талая вода течет по улицам и дворовым участкам в 15-ти населенных пунктах. В настоящее время подтоплены 13 улиц, 186 дворовых территорий и один жилой частный дом.

"На 23 участках 11-ти автодорог областного значения вода затопило дорожное полотно. В Ордабасинском районе повысился уровень воды в каналах "Найман" и "Куртай", в настоящее время вода поступает в реку Арысь. В целях недопущения подтопления домов ведутся работы по укладке 2500 мешков с песком. В селе Майдантал вырыты искусственные каналы для отвода воды, устранена угроза подтопления дворовых участков. На данный момент жертв и пострадавших нет", - рассказали в пресс-службе МЧС РК.

Несмотря на то, что осадки на территории области прекратились, поток воды продолжается. Всего на спуске воды задействованы 308 человек, 51 единица техники, 25 мотопомп, одно плавсредство.





Фото: пресс-служба МЧС РК





Глава региона проанализировал работу нескольких руководителей управлений в связи с этой ситуацией, дал поручения. Управление строительства направило технику в затопленные села. Руководитель Управления общественного здравоохранения сообщил, что сформированы бригады скорой медицинской помощи. Руководители управлений, ответственных за сельское хозяйство и дорожную отрасль, доложили о работе по приведению в порядок дорог, обеспечению автобусами, эффективному использованию каналов.

Ранее сообщалось, что в Туркестанской области в связи с выпадением с 8:00 2 февраля 2023 года обильных осадков в виде дождя и обильного снеготаяния в горных районах произошло поднятие уровня воды с последующим переливом вниз по склону. Это привело к затоплению дворовых территорий и улиц в Туркестане, Кентау и Байдибекском, Ордабасинском, Сауранском районах.

Позже были опубликованы фото и видео подтоплений.