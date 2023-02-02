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В Шымкенте полицейские предотвратили вендетту криминальных банд

рация Фото: Zakon.kz
В Шымкенте задержаны 10 вооруженных молодых людей, которые планировали устроить кровавую стычку, сообщает Zakon.kz.

Некоторые из них, по данным телеканала "Астана", были ранее судимы.

Следователи выяснили, что одна преступная группа в начале января похитила и избила шымкентца. Тот решил отомстить обидчикам, приобрел внушительный арсенал и раздал знакомым. Так и попал в поле зрения правоохранителей. Только при обыске изъяли 9 единиц огнестрельного оружия, и почти 100 патронов.

"В середине января один из участников попал в поле зрения подразделения полиции. В процессе оперативных мероприятий, в течение двух недель было произведено документирование, и принято решение оперативно принять меры по задержанию для недопущения тяжких и особо тяжких последствий. В настоящее время проводится расследование по части четвертой статьи 287. Это незаконное хранение, ношение оружия и боеприпасов". Начальник Управления Департамента по борьбе с организованной преступностью МВД РК Дмитрий Демидов

Начато досудебное расследование.

Участникам не случившейся "вендетты" грозит до 8 лет тюрьмы.

Отметим, что 16 января в Атырау в одном из ресторанов произошла массовая драка. Полицейские изъяли оружие у мужчин.

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