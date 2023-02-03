Как должны вести себя сотрудники полиции при проведении мирных собраний

Министр внутренних дел приказом от 27 января 2023 года утвердил Инструкцию по обеспечению охраны общественного порядка сотрудниками полиции при проведении мирных собраний, сообщает Zakon.kz.

Так, говорится, что при проведении мирного собрания сотрудники без вмешательства в его процесс выполняют следующие задачи:

обеспечение охраны общественного порядка и безопасности граждан на прилегающей территории к месту проведения мирного собрания, в том числе посредством камер видеонаблюдения;

обеспечение безопасности дорожного движения на подъездных путях в районе проведения мирного собрания.

Старший группы от полиции поддерживает постоянную связь с представителем акимата, который непосредственно находится среди участников собрания.

При этом сотрудники во время обеспечения охраны общественного порядка при проведении мероприятия обязаны:

незамедлительно прибыть к месту проведения мирного собрания по указанию старшего группы от полиции;

не допускать в месте проведения мирного собрания лиц, находящихся в состоянии алкогольного, наркотического или токсикоманического опьянения;

оперативно реагировать на сообщения о правонарушениях и другие непредвиденные обстоятельства, представляющие угрозу жизни и здоровью граждан;

знать отличительные знаки организаторов мирного собрания и представителей средств массовой информации.

Если существует угроза государственной безопасности, нарушения общественного порядка, охране здоровья, защите прав и свобод других лиц, сотрудниками выполняются следующие мероприятия:

оцепление специализированного места по периметру турникетами, обеспечивая проходы в нескольких местах (с каждой стороны по одному проходу), а также по согласованию с акиматом блокирование подъездных путей с прилегающих улиц и дворов на маршруте шествий и демонстраций;

проверка участников мирного собрания при входе (въезде) на специализированное место с использованием технических средств (стационарные и ручные металлодетекторы) на предмет ношения (перевозки) запрещенных предметов (холодного, огнестрельного и иного оружия, а также специально подготовленных или приспособленных предметов (вещества, изделия), которые могут быть использованы против жизни и здоровья людей, для причинения материального ущерба гражданам и собственности юридических лиц);

пешее или автомобильное сопровождение участников шествий и демонстраций для обеспечения их безопасности по маршруту следования.

При проведении пикетирования охрана общественного порядка и безопасность осуществляются силами ближайших патрульных нарядов полиции без составления плана-расстановки сил и средств.

Инструкция также предусматривает действия сотрудников полиции при нарушении общественного порядка во время проведения мирных собраний.

В таких случаях они:

пресекают нарушения общественного порядка;

обеспечивают безопасность лиц, находящихся на месте проведения мирного собрания;

оцепляют территорию проведения мирного собрания с целью обеспечения безопасности участников собрания и иных граждан;

производят оцепление, сдерживание и вытеснение организаторов и участников собрания в места, представляющие наименьшую опасность жизни и здоровью участникам собрания и окружающим гражданам;

перераспределяют автомобильный поток по другим направлениям при перекрытии автомобильных дорог, магистралей, минуя район проведения мирного собрания;

задерживают нарушителей непосредственно на месте проведения собрания либо в сроки, установленные Кодексом об административных правонарушениях;

принимают меры предосторожности, исключающие возможность нанесения травм при посадке доставляемых в служебный автотранспорт.

При наличии обстоятельств угрозы возникновения или совершения уголовного правонарушения немедленно докладывают дежурному, принимают меры по пресечению правонарушения, а также к выявлению и задержанию лиц, совершивших уголовное правонарушение, оказанию помощи пострадавшим, установлению свидетелей и до прибытия следственно-оперативной группы обеспечивают охрану места происшествия.

Вместе с тем сотрудникам полиции, задействованным в охране общественного порядка при проведении мирных собраний, не допускается:

задерживать лиц, нарушающих порядок проведения мирного собрания при временном приостановлении собрания представителем акимата для устранения нарушения;

воспрепятствовать законной профессиональной деятельности представителей СМИ при наличии удостоверения журналиста и отличительных знаков.

В случае возникновения конфликтных либо других внештатных ситуаций докладывать в дежурную часть и начальнику органа полиции.

Приказ вводится в действие с 14 февраля 2023 года.