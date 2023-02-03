Как должны вести себя сотрудники полиции при проведении мирных собраний
Так, говорится, что при проведении мирного собрания сотрудники без вмешательства в его процесс выполняют следующие задачи:
- обеспечение охраны общественного порядка и безопасности граждан на прилегающей территории к месту проведения мирного собрания, в том числе посредством камер видеонаблюдения;
- обеспечение безопасности дорожного движения на подъездных путях в районе проведения мирного собрания.
Старший группы от полиции поддерживает постоянную связь с представителем акимата, который непосредственно находится среди участников собрания.
При этом сотрудники во время обеспечения охраны общественного порядка при проведении мероприятия обязаны:
- незамедлительно прибыть к месту проведения мирного собрания по указанию старшего группы от полиции;
- не допускать в месте проведения мирного собрания лиц, находящихся в состоянии алкогольного, наркотического или токсикоманического опьянения;
- оперативно реагировать на сообщения о правонарушениях и другие непредвиденные обстоятельства, представляющие угрозу жизни и здоровью граждан;
- знать отличительные знаки организаторов мирного собрания и представителей средств массовой информации.
Если существует угроза государственной безопасности, нарушения общественного порядка, охране здоровья, защите прав и свобод других лиц, сотрудниками выполняются следующие мероприятия:
- оцепление специализированного места по периметру турникетами, обеспечивая проходы в нескольких местах (с каждой стороны по одному проходу), а также по согласованию с акиматом блокирование подъездных путей с прилегающих улиц и дворов на маршруте шествий и демонстраций;
- проверка участников мирного собрания при входе (въезде) на специализированное место с использованием технических средств (стационарные и ручные металлодетекторы) на предмет ношения (перевозки) запрещенных предметов (холодного, огнестрельного и иного оружия, а также специально подготовленных или приспособленных предметов (вещества, изделия), которые могут быть использованы против жизни и здоровья людей, для причинения материального ущерба гражданам и собственности юридических лиц);
- пешее или автомобильное сопровождение участников шествий и демонстраций для обеспечения их безопасности по маршруту следования.
При проведении пикетирования охрана общественного порядка и безопасность осуществляются силами ближайших патрульных нарядов полиции без составления плана-расстановки сил и средств.
Инструкция также предусматривает действия сотрудников полиции при нарушении общественного порядка во время проведения мирных собраний.
В таких случаях они:
- пресекают нарушения общественного порядка;
- обеспечивают безопасность лиц, находящихся на месте проведения мирного собрания;
- оцепляют территорию проведения мирного собрания с целью обеспечения безопасности участников собрания и иных граждан;
- производят оцепление, сдерживание и вытеснение организаторов и участников собрания в места, представляющие наименьшую опасность жизни и здоровью участникам собрания и окружающим гражданам;
- перераспределяют автомобильный поток по другим направлениям при перекрытии автомобильных дорог, магистралей, минуя район проведения мирного собрания;
- задерживают нарушителей непосредственно на месте проведения собрания либо в сроки, установленные Кодексом об административных правонарушениях;
- принимают меры предосторожности, исключающие возможность нанесения травм при посадке доставляемых в служебный автотранспорт.
При наличии обстоятельств угрозы возникновения или совершения уголовного правонарушения немедленно докладывают дежурному, принимают меры по пресечению правонарушения, а также к выявлению и задержанию лиц, совершивших уголовное правонарушение, оказанию помощи пострадавшим, установлению свидетелей и до прибытия следственно-оперативной группы обеспечивают охрану места происшествия.
Вместе с тем сотрудникам полиции, задействованным в охране общественного порядка при проведении мирных собраний, не допускается:
- задерживать лиц, нарушающих порядок проведения мирного собрания при временном приостановлении собрания представителем акимата для устранения нарушения;
- воспрепятствовать законной профессиональной деятельности представителей СМИ при наличии удостоверения журналиста и отличительных знаков.
В случае возникновения конфликтных либо других внештатных ситуаций докладывать в дежурную часть и начальнику органа полиции.
Приказ вводится в действие с 14 февраля 2023 года.