Предприниматели все чаще выбирают факторинг

Факторинг – финансовая услуга, которая уже несколько лет существует на рынке Казахстана. Однако до сих пор ее преимущества недооценивают многие казахстанские предприниматели.

А ведь факторинг решает серьезные вопросы и не только финансовые, но и влияет на долгосрочные партнерские взаимоотношения покупателя и поставщика.



Факторинг подходит для бизнеса, который работает с покупателями на условиях отсрочки платежа. Этот инструмент позволяет получить деньги сразу после отгрузки товара покупателю и исключить кассовые разрывы. Быстрые деньги здесь и сейчас, так говорят о факторинге владельцы бизнеса, которые уже в полной мере оценили его преимущества.

"У нас есть клиенты, которые работают с нами с большой отсрочкой платежа – 90 дней и более. При этом у нас есть обязательства перед партнерами, которым мы должны платить своевременно. И здесь нас выручает факторинг от KMF, который исключает кассовые разрывы, позволяет вовремя производить оплату и выстраивать долгосрочные отношения с клиентами и партнерами, в числе которых крупные мировые бренды". Операционный директор транспортно-экспедиторской компании ТОО "Starget" Берик Сарыкулов

Фото: ТОО "Starget"

В компании KMF отмечают, что клиенты могут оформить факторинг на сумму до 300 млн тенге, со сроком до 120 дней. Такой вид финансирования подходит бизнесу, который специализируется на оптовых продажах, производстве, поставках, логистике и пр.



"Принято считать, что факторинг выбирает крупный бизнес. На самом деле этой услугой могут пользоваться и небольшие предприятия, которые работают на условиях отсрочки платежа. Оформив факторинг, владелец бизнеса не ждет деньги от покупателя. В этом случае оплату производит фактор, то есть KMF. Мы оплачиваем 90% от стоимости поставки. Таким образом, продавец может спокойно вести свой бизнес, не теряя времени на ожидание оплаты от покупателя, при этом факторинг удобен и самому покупателю – он получает товар, за который не нужно платить сразу". Заместитель председателя правления KMF Карлыгаш Райханова

Фото: KMF

По словам Карлыгаш Райхановой, еще одно удобство факторинга в том, что предприниматель не погашает задолженность из собственных средств, деньги возвращает покупатель.



"В KMF мы работаем с предпринимателями более 25 лет. Поэтому предлагаем им максимально гибкие продукты и услуги, с учетом специфики бизнеса. Например, факторинг мы выдаем без залога, сумма может увеличиваться по мере роста объемов продаж, предоставляем льготный период на 30 дней. Наша компания сотрудничает с фондом "Даму". В рамках этого партнерства мы финансируем бизнес по сниженным ставкам", - отметила спикер.

KMF – флагман микрофинансовой отрасли. Присутствует на рынке более 25 лет. Стратегия компании направлена на развитие предпринимательства. За годы деятельности здесь обслужили почти 750 тыс. уникальных клиентов. В планах KMF совершенствовать цифровые сервисы и предоставлять еще больше возможностей своим клиентам, делая доступ к микрофинансированию простым, удобным и быстрым.

Лицензия на осуществление микрофинансовой деятельности №02.21.0003.M от 26.02.2021 г., выдана АРРФР РК