Алматинцы отдали сотни тысяч тенге мошеннику, обещавшего квартиры в ипотеку

Предприимчивого 24-летнего карагандинца, который предлагал жителям Алматы оформить квартиры в ипотеку, задержали, рассказали в Департаменте полиции Алматы, сообщает Zakon.kz.

Молодой человек входил в доверие к алматинцам. Он обещал им квартиры в ипотеку. Затем брал “задаток” в размере 400-500 тысяч тенге и пропадал с деньгами “клиентов”.

Следствие установило причастность мужчины к 10 фактам обмана, подсчитывается общий материальный ущерб.



Подозреваемый содержится под стражей. Производство по уголовному делу продолжается. Следователи устанавливают новые факты обмана.

2 февраля стало известно, что на алматинцев оформляли многомиллионные товарные кредиты.



