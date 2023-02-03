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Алматинцы отдали сотни тысяч тенге мошеннику, обещавшего квартиры в ипотеку

парень Фото: polisia.kz
Предприимчивого 24-летнего карагандинца, который предлагал жителям Алматы оформить квартиры в ипотеку, задержали, рассказали в Департаменте полиции Алматы, сообщает Zakon.kz.

Молодой человек входил в доверие к алматинцам. Он обещал им квартиры в ипотеку. Затем брал “задаток” в размере 400-500 тысяч тенге и пропадал с деньгами “клиентов”.

Следствие установило причастность мужчины к 10 фактам обмана, подсчитывается общий материальный ущерб.

Подозреваемый содержится под стражей. Производство по уголовному делу продолжается. Следователи устанавливают новые факты обмана.

2 февраля стало известно, что на алматинцев оформляли многомиллионные товарные кредиты. 


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Ирина Лукичева
ДП Алматы Алматы
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