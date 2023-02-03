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В выходные в Казахстане похолодает

На выходных в Казахстане похолодает Фото: pixabay
Синоптики предоставили прогноз погоды в Казахстане на 4-6 февраля 2023 года, сообщает Zakon.kz.

По информации РГП "Казгидромет", большая часть республики будет находиться под влиянием атмосферных фронтальных разделов.
"На западе, севере и востоке страны ожидается снег с низовой метелью, а в южных регионах прогнозируются осадки". РГП "Казгидромет"
Как отметили синоптики, на юге, в горных и предгорных районах – сильные осадки (дождь, снег), туман и гололед.

Выпадение осадков будет сопровождаться усилением ветра. Прогнозируется небольшое понижение температуры воздуха ночью на западе страны до -7-18°С, днем – до -3-8°С.

В северной половине страны, в центре и на востоке температурный фон остается без изменений: ночью в пределах -15-26°С, днем -5-13°С.

В южных регионах температура воздуха в ночные часы будет достигать небольших положительных значений, днем +2+10°С.

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Анастасия Стативкина
Казгидромет Казахстан
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