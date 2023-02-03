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Вторичка в один клик: технология блокчейн расширяет возможности для казахстанцев

Вторичка в один клик: технология блокчейн расширяет возможности для казахстанцев Фото: Руслан Мазунин
В южной столице завершилось главное tech-событие года – форум Digital Almaty 2023 "Цифровое партнерство в новой реальности".

Цифровые рейтинги Казахстана

По информации спикеров:

  • по оценке ООН, наша страна занимает 28-е место по уровню развития электронного правительства и 1-е место - в СНГ;
  • 8-е место в рейтинге онлайн-сервисов;
  • 94% госуслуг предоставляется онлайн;
  • более 1100 услуг автоматизировано.

В форуме приняли участие свыше 100 инновационных ответственных частных компаний, благодаря которым достигнут значительный прогресс в развитии IT-Казахстана. Они представили собственные разработки в сферах FinTech, Smart City, EDtech, GameDev, IoT, 5G, SaaS, Blockcain, Big Data, MedTech, Logistic&Travel, призванные качественно улучшить жизнь казахстанцев.

Вторичка в один клик: технология блокчейн расширяет возможности для казахстанцев

Фото: Руслан Мазунин

Новый IT-продукт для вторичного рынка недвижимости

Один из проектов, презентованный на пленарном заседании с участием глав правительств стран ЕАЭС - блокчейн-продукт, разработанный НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан", банком Freedom Finance и строительной компанией BI Group.

Вторичка в один клик: технология блокчейн расширяет возможности для казахстанцев

Фото: пресс-служба премьер-министра РК

Теперь, благодаря внедрению технологии блокчейн в регистрацию прав собственности, для казахстанцев откроется возможность приобретать вторичное жилье в онлайн-режиме.

Преимущества онлайн-регистрации

  1. Экономия времени. В offline полный цикл приобретения квартиры в ипотеку занимает 28 дней, а в режиме online - не более восьми часов.
  2. Экономия ресурсов. Внедрение блокчейн в процесс продаж первичного жилья снизило нагрузку на ЦОНы в пять раз.
  3. Экономия средств. Оформление без нотариуса, снижение стоимости сделки в 10 раз - с 40 тыс. до 4 тыс. тенге. По меньшей мере, участники проекта сэкономят на услугах нотариусов 400 млн тенге в 2023 году.
  4. 8700 регистраций недвижимости и свыше 90 тыс. залогов оформлено дистанционно.
"Теперь, с учетом нового уникального сервиса на рынке вторичной недвижимости, основанного на электронном подписании договора купли-продажи, цикл сделки станет еще более прозрачным, безопасным и цифровым", - отметил генеральный директор компании BI Development Амангельды Омаров.

Платформа для нового продукта

Немаловажно, что если раньше разработка была доступна только в формате B2C, то есть для первичной недвижимости от застройщика, то теперь нацелена на C2C - продажи вторичного жилья между физическими лицами.

Вторичка в один клик: технология блокчейн расширяет возможности для казахстанцев

Фото: Руслан Мазунин

Этот функционал в ближайшее время будет доступен на платформе по поиску недвижимости dom.kz, представленной компанией BI Group. Платформа позволит пользователям регистрировать права собственности между физическими лицами в online. Стоит отметить, что в 2021 году НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан" совместно с застройщиком была запущена регистрация прав собственности на первичное жилье.

Вся информация участников сделки и самого приобретаемого объекта проверяются службами Государственной базы данных "Регистр недвижимости". Договор подписывается в цифровом формате с применением технологии биометрии - верификации личности и регистрируется на основе технологии блокчейн. Уже после подписания права нового собственника регистрируются в регистре недвижимости.

Вторичка в один клик: технология блокчейн расширяет возможности для казахстанцев

Фото: Руслан Мазунин

Также на панельных сессиях, круглых столах и воркшопах обсуждались индустрия цифрового майнинга, криптобиржи, кибербезопасность, роботизация, концепция smart city, электронная промышленность, принципы ESG, технологии в сфере образования и многое другое.

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