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Какой будет погода в субботу, рассказали синоптики

Какой будет погода в субботу, рассказали синоптики Фото: Zakon.kz
Синоптики предоставили прогноз погоды в Казахстане на 4 февраля 2023 года, сообщает Zakon.kz.

По информации РГП "Казгидромет", большая часть республики по-прежнему будет находиться под влиянием южного циклона и атмосферных фронтальных разделов, связанных с ним, с чем сохраняется неустойчивый характер погоды – ожидаются осадки.

"На юге временами сильные (дождь, снег), гололед, усиление ветра. Лишь северные регионы РК по-прежнему находятся под влиянием отрога антициклона, в связи с чем сохраняется погода без осадков". РГП "Казгидромет"

По республике ожидается туман.

Ночью и утром на юге, в горных районах Туркестанской области ожидаются сильные осадки (дождь, снег).

В Астане – переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -20-22°С, днем -8-10°С.

В Алматы – переменная облачность, днем осадки (дождь, снег). Ночью и утром – туман, гололед. Ветер 0-5 м/с. Температура воздуха ночью 0+2°С, днем +4+6°С.

В Шымкенте – переменная облачность, осадки, ночью и утром – сильные (преимущественно дождь). Ветер западный, юго-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью 0+2°С, днем +9+11°С.

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