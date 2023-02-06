Вместе – к завоеванию новых рынков

Благодаря поддержке Bank RBK компания ALA Sintez существенно увеличила объем заказов в сфере производства металлической пищевой упаковки и расширила географию экспорта.

В 2016 году казахстанское ТОО "ALA Sintez" запустило производство кронен-пробок, хорошо известных потребителям, так как ими закупориваются практически все бутылки с безалкогольными напитками, пивом. За короткий срок компания заняла лидирующие позиции по выпуску этой продукции в Центральной Азии.



Также среди потребителей ALA Sintez крупные консервные заводы и производители лакокрасочной продукции, для которых компания производит услуги лакирования и печати на жести.

"Взаимодействие ТОО "ALA Sintez" с Bank RBK началось в декабре 2021 года с рефинансирования займа. Банк поддержал компанию, осуществив финансирование с использованием различных государственных программ субсидирования и гарантирования, в том числе по региональной программе "Алматы-бизнес". Председатель правления финансовой организации Наталья Акентьева

Успешно развивая сотрудничество, в октябре 2022 года Bank RBK увеличил лимит финансирования компании для приобретения ею дополнительного оборудования, а также для пополнения оборотных средств.

Согласно условиям сотрудничества с потребителями – крупными международными заказчиками, компания должна отпускать продукцию с отсрочкой платежа от 60 до 140 дней. Рентабельность бизнеса ТОО "ALA Sintez" позволяет компании работать на таких условиях, однако требует стабильного пополнения оборотного капитала.

Эффективное сотрудничество с Bank RBK помогло компании на протяжении последних четырех лет ежегодно увеличивать экспортные поставки на 20%, а по итогам проведенных тендеров на 2023 год объем заказов вырос на 37%.

"Финансовая поддержка банка позволила гарантировать увеличение производственных мощностей для наших заказчиков, которые готовы были значительно увеличить объемы потребления в 2023 году. Данная мера позволила освоить новые рынки, которые находятся в европейской части Российской Федерации". Руководитель ТОО "ALA Sintez" Юрий Дюпин

Приобретя новое технологичное оборудование итальянского производства, компания удвоила производительность, нарастила производство и увеличила число работников с 55 до 75 человек.

"Специалисты Bank RBK всегда оперативно реагируют на наши инициативы, и совместно мы находим эффективные решения как по срокам, так и по суммам, а также по привлечению государственных программ поддержки экспортеров. Все делается своевременно и эффективно, без данной продуктивной совместной работы невозможно было бы обеспечить подобный рост с продвижением именно на экспорт, так как работа на чужих рынках высококонкурентна и, соответственно, своевременная поддержка обслуживающего банка прямым образом влияет на конкурентоспособность компании в борьбе за экспортные объемы. Достигнутые результаты показывают правильный совместный подход к решению возникающих задач". Юрий Дюпин

Лицензия №1.2.100/245/41, выдана АРРФР 05.04.2021 года