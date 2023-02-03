Плата за цифровой майнинг: по какой форме представлять декларацию

С 1 января 2023 года в Налоговый кодекс внесены изменения, которые устанавливают обязательства по представлению декларации по плате за цифровой майнинг. Как и в какие сроки нужно представить декларацию, рассказали в ИС "Параграф", сообщает Zakon.kz.

Так, установлено, что Декларация по плате за цифровой майнинг за 2022 год должна быть представлена в орган государственных доходов по месту нахождения налогоплательщика не позднее 31 марта 2023 года, а суммы платы необходимо внести не позднее 10 апреля 2023 года.

С 2023 года представление декларации будет осуществляться ежеквартально не позднее 15 числа второго месяца, следующего за отчетным кварталом, в налоговый орган по месту нахождения налогоплательщика.

Для представления налоговой отчетности по плате за цифровой майнинг разработана новая форма 880.00 "Декларация по плате за цифровой майнинг".

Как сообщили в Комитете госдоходов МФ РК, в настоящее время форма декларации и правила ее составления находятся на стадии согласования с государственными органами, общественными и экспертными организациями.



