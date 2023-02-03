В Алматы запустят новый автобусный маршрут с 10 февраля

С 10 февраля будет запущен новый автобусный маршрут №230, рассказали в акимате Алматы, сообщает Zakon.kz.

Маршрут будет начинать движение от остановочного пункта мкр. Аксай-1 далее по ул. Толе би - ул. Момышулы - пр. Райымбека - трасса Шымкент/Алматы - пр. Абылай хана до города Каскелена, осуществит разворот на кольце и будет двигаться в обратном направлении.

"На линии будут курсировать 10 автобусов с интервалом 13 минут", - сообщили в Управлении городской мобильности Алматы.

Автобусный маршрут запустили по просьбам жителей города.

16 декабря прошлого года в Алматы обновили автобусы на некоторых маршрутах.



