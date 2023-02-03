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Токаев проверил работу птицефабрики в селе Мырзатай

фабрика Фото: akorda.kz
В рамках рабочей поездки в Жамбылскую область Касым-Жомарт Токаев посетил птицефабрику "Аулие-Ата Феникс", расположенную в селе Мырзатай Байзакского района, сообщает Zakon.kz.

В ходе осмотра убойного цеха и выпускаемой продукции руководитель птицефабрики Фарида Джунусова ознакомила президента с деятельностью предприятия.

куры

Фото: akorda.kz

В настоящее время на птицефабрике работают около 250 сельчан, которые выращивают 1 млн птенцов по голландской технологии. Предприятие ежегодно выпускает 8 тысяч тонн мяса бройлера, которое поставляется на внутренний рынок, а также экспортируется в Россию и Кыргызстан.

В этом году запланировано строительство 6 производственных объектов общей стоимостью 1,4 млрд тенге с целью увеличения производственных мощностей фабрики на 12 000 тонн.


птицы

Фото: akorda.kz

Аким Жамбылской области Нуржан Нуржигитов представил главе государства информацию о развитии птицеводства в регионе.

3 февраля президент прибыл в Жамбылскую область. Рабочая поездка главы государства Касым-Жомарта Токаева в Жамбылскую область началась с возложения цветов к памятнику писателю Шерхану Муртазе.

После этого Токаев встретился со студентами в Таразе. Также глава государства посетил среднюю школу в селе Коктал Байзакского района. 

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