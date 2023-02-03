Антикор расследует уголовное дело в отношении сотрудников акимата Тараза

Антикоррупционная служба Жамбылской области расследует уголовное дело в отношении бывших должностных лиц акимата города Тараз. Они злоупотребляли должностными полномочиями, сообщает Zakon.kz.

В 2021 году решением земельной комиссии города Тараз, жителю безвозмездно заменили земельный участок, который предназначен для ведения крестьянского хозяйства, на два других земельных участка, предназначенных для строительства зданий и сооружений, общей площадью 3,56 га.

Из-за необоснованной замены земельных участков государству причинен ущерб в размере 159 млн. тенге.

"Бывший руководитель Отдела земельных отношений города Тараз и бывший заведующий сектора указанного отдела задержаны и с санкции суда города Тараз заключены под стражу", - рассказали в Антикоре.

Расследование продолжается.

Вместе с тем, Антикоррупционной службой и прокураторой области инициирован вопрос о расторжении договора об отчуждении земельных участков в судебном порядке.

Так, 6 января 2023 года решением Специализированного межрайонного экономического суда Жамбылской области договор об отчуждении земельных участков признан недействительным. Земельные участки возвращены в госсобственность.

Достигнуто соглашение с акиматом области о корректировке детальной планировки возвращенного земельного участка под строительство школы и многоквартирного жилого дома.