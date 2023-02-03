Срок уплаты ИПН лицами частной практики истекает 6 февраля
Уплата ИПН производится по доходам лиц, занимающихся частной практикой: частных нотариусов, частных судебных исполнителей, адвокатов, профессиональных медиаторов, полученным в январе 2023 года.
Доходом лиц, занимающихся частной практикой, являются все виды доходов, полученных от осуществления деятельности по исполнению исполнительных документов:
- доход частного нотариуса;
- доход частного судебного исполнителя;
- доход адвоката;
- доход медиатора.
Также ИПН облагаются полученные суммы возмещения расходов, связанных с защитой и представительством.
Сумма индивидуального подоходного налога по доходам лиц, занимающихся частной практикой, исчисляется по доходам, полученным за месяц, по итогам каждого месяца путем применения ставки в размере 10% к сумме облагаемого дохода лица, занимающегося частной практикой.