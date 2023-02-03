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Срок уплаты ИПН лицами частной практики истекает 6 февраля

6 февраля истекает срок уплаты ИПН лицами частной практики Фото: pexels
6 февраля 2023 года истекает срок уплаты индивидуального подоходного налога (ИПН) лицами частной практики, сообщает Zakon.kz.

Уплата ИПН производится по доходам лиц, занимающихся частной практикой: частных нотариусов, частных судебных исполнителей, адвокатов, профессиональных медиаторов, полученным в январе 2023 года.

Доходом лиц, занимающихся частной практикой, являются все виды доходов, полученных от осуществления деятельности по исполнению исполнительных документов:

  • доход частного нотариуса;
  • доход частного судебного исполнителя;
  • доход адвоката;
  • доход медиатора.

Также ИПН облагаются полученные суммы возмещения расходов, связанных с защитой и представительством.

Сумма индивидуального подоходного налога по доходам лиц, занимающихся частной практикой, исчисляется по доходам, полученным за месяц, по итогам каждого месяца путем применения ставки в размере 10% к сумме облагаемого дохода лица, занимающегося частной практикой.

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Лариса Черненко
Казахстан
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