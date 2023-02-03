Қаз
#Ситуация в Украине #Выборы в Мажилис
Язык сайта
Қаз
Спорт Статьи Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Экспертиза
Мнение
Рубрики
Законодательство РК

Опубликована запись разговора Махамбета Абжана с потерпевшим

Опубликована запись Фото: кадр из видео
Антикор опубликовал аудио- и видеозапись на которых записан момент вымогательства у потерпевшего, сообщает Zakon.kz.


В ведомстве напомнили, что ранее Абжан был дважды судим. Более того, судимость по факту мошенничества не погашена.

3 июля 2022 года стало известно, что перед столичным БЦ Astana Tower сотрудниками Антикора при получении 50 млн тенге с поличным был задержан блогер и журналист Махамбет Абжан. В отношении него было возбуждено уголовное дело по ст. 194 ч. 4 п. 2 УК РК "Вымогательство в особо крупном размере".

6 января 2023 года стало известно, что Специализированным межрайонным судом по уголовным делам Астаны принято решение о проведении закрытого процесса по делу блогера и журналиста Махамбета Абжана, которого обвиняют в вымогательстве.

Приговором Специализированного межрайонного суда №2 Сарыаркинского района Махамбет Абжан признан виновным в распространении заведомо ложной информации и вымогательстве. Его приговорили к 9 годам лишения свободы.

Суд признал в действиях осужденного опасный рецидив преступлений.

Читайте также

Несколько грабежей за один вечер совершил 18-летний парень

В Талдыкоргане подросток насиловал несовершеннолетнего и снимал на видео

Жители Сауранского района поблагодарили спасателей за помощь в ликвидации паводка

Константин Вноровский
Астана
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
День сурка в США
Знаменитый сурок Фил предсказал приход весны
деньги, бедность
В Казахстане назвали регионы, где живут бедные семьи
Что изменилось при продаже авто
Что изменилось при продаже автомобиля
Прогноз погоды на 3 дня в Алматы, Астане и Шымкенте
Какая погода будет в Астане, Алматы и Шымкенте в ближайшие дни
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления