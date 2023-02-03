Опубликована запись разговора Махамбета Абжана с потерпевшим

Антикор опубликовал аудио- и видеозапись на которых записан момент вымогательства у потерпевшего, сообщает Zakon.kz.





В ведомстве напомнили, что ранее Абжан был дважды судим. Более того, судимость по факту мошенничества не погашена.

3 июля 2022 года стало известно, что перед столичным БЦ Astana Tower сотрудниками Антикора при получении 50 млн тенге с поличным был задержан блогер и журналист Махамбет Абжан. В отношении него было возбуждено уголовное дело по ст. 194 ч. 4 п. 2 УК РК "Вымогательство в особо крупном размере".

6 января 2023 года стало известно, что Специализированным межрайонным судом по уголовным делам Астаны принято решение о проведении закрытого процесса по делу блогера и журналиста Махамбета Абжана, которого обвиняют в вымогательстве.



Приговором Специализированного межрайонного суда №2 Сарыаркинского района Махамбет Абжан признан виновным в распространении заведомо ложной информации и вымогательстве. Его приговорили к 9 годам лишения свободы.

Суд признал в действиях осужденного опасный рецидив преступлений.

