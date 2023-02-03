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Законодательство РК

Во все суды Жетысуской области поступили звонки с сообщениями о бомбах

Во все суды Жетисуской области поступили звонки с сообщениями о бомбах Фото: Zakon.kz
3 февраля на электронные адреса судов Жетысуской области поступили сообщения угрожающего характера о якобы заложенных в зданиях взрывчатках, сообщает Zakon.kz.

В тексте указывалось о минировании зданий судов Алматинской области. Информация об этом появилась на странице ведомства в Facebook.

Как рассказали в пресс-службе МВД РК, специальные группы, в состав которых вошли саперы со служебно-розыскными собаками, осмотрели все здания судов, расположенных в области. В ходе проверки каких-либо взрывных устройств не обнаружено.

С учетом того, что в сообщении отмечен соседний регион, собранные материалы направлены в Департамент полиции Алматинской области, которым по данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 273 УК РК "Заведомо ложное сообщение об акте терроризма".

За заведомо ложное сообщение об акте терроризма предусмотрено наказание в виде штрафа в размере до 5 тысяч МРП либо исправительных работ в том же размере, либо ограничение или лишение свободы на срок до 5 лет.

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