Штормовое предупреждение объявлено на большей части Казахстана 4 февраля

Синоптики РГП "Казгидромет" предупреждают о том, что в ряде регионов страны ожидаются сильные осадки, а также гололед, сообщает Zakon.kz.

4-6 февраля в горных и предгорных районах Алматинской области ожидаются туман, гололед. Ветер западный с переходом на восточный, на западе и востоке области, порывы 15-20 м/с. г.



В Акмолинской, Северо-Казахстанской и Западно-Казахстанской областях ожидается туман.

В Атырауской области и в городе Актау из-за гололеда объявлено штормовое предупреждение.

Осадки и ветер ожидаются в Жамбылской области.

На большей части Улытауской области - низовая метель.

В Карагандинской и Туркестанской областях ожидаются метель, туман и гололед.

В Шымкенте ожидаются сильные осадки.

Ранее появились данные о погоде на неделю в Алматы - снег и понижение температуры.