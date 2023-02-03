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Штормовое предупреждение объявлено на большей части Казахстана 4 февраля

Штормовое предупреждение объявлено на большей части Казахстана 4 февраля Фото: pexels
Синоптики РГП "Казгидромет" предупреждают о том, что в ряде регионов страны ожидаются сильные осадки, а также гололед, сообщает Zakon.kz.

4-6 февраля в горных и предгорных районах Алматинской области ожидаются туман, гололед. Ветер западный с переходом на восточный, на западе и востоке области, порывы 15-20 м/с. г.

В Акмолинской, Северо-Казахстанской и Западно-Казахстанской областях ожидается туман.

В Атырауской области и в городе Актау из-за гололеда объявлено штормовое предупреждение.

Осадки и ветер ожидаются в Жамбылской области.

На большей части Улытауской области - низовая метель.

В Карагандинской и Туркестанской областях ожидаются метель, туман и гололед.

В Шымкенте ожидаются сильные осадки.

Ранее появились данные о погоде на неделю в Алматы - снег и понижение температуры.

Константин Вноровский
Казахстан
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