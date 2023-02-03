Штормовое предупреждение объявлено на большей части Казахстана 4 февраля
Фото: pexels
Синоптики РГП "Казгидромет" предупреждают о том, что в ряде регионов страны ожидаются сильные осадки, а также гололед, сообщает Zakon.kz.
4-6 февраля в горных и предгорных районах Алматинской
области ожидаются туман, гололед. Ветер западный с переходом на восточный, на
западе и востоке области, порывы 15-20 м/с. г.
В Акмолинской, Северо-Казахстанской и Западно-Казахстанской областях ожидается туман.
В Атырауской области и в городе Актау из-за гололеда объявлено штормовое предупреждение.
Осадки и ветер ожидаются в Жамбылской области.
На большей части Улытауской области - низовая метель.
В Карагандинской и Туркестанской областях ожидаются метель, туман и гололед.
В Шымкенте ожидаются сильные осадки.
Ранее появились данные о погоде на неделю в Алматы - снег и понижение температуры.
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